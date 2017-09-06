Balkon korkuluğuna çıkan kedi için branda açtılar

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da mahalle sakinleri, sahibi pazara gidince 2\'nci kattaki evin balkon korkuluğuna çıkıp atlamak için hamleler yapan kedi için yerde branda açtı. Kedi, sahibinin pazardan çağrılmasıyla içeri alındı.

Çaydüzü Çayırlar Mahallesi\'nde 3 katlı binanın 2\'nci kat balkonunda korkuluğun üzerine çıkan kediyi gören çevre sakinleri, düşme ihtimaline karşı balkonun altında branda açtı. Kedi, korkulukta asılı halının üzerinden aşağıya doğru 5 kez atlamak için hamle yaptı. Her seferinde tırnaklarıyla halıya tutunup kendini geri çeken kedi için aşağıdakiler yaklaşık 25 dakika brandayı açık tuttu. Sonunda pazara gittiği öğrenilen sahibinin telefonla ulaşılarak eve çağrılmasıyla balkondaki kedi içeri alındı.

FOTOĞRAFLI