'Balkanlar'ın güvenliği Şemdinli'den başlar'

T24 - Başbakan Erdoğan, Avrupa'ya sitem etti: Bugüne kadar yakaladığınız kaç teröristi Türkiye'ye teslim ettiniz?



İstanbul'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) devlet ve hükümet başkanları zirvesinde bir konuşma yapan Erdoğan, Avrupalı liderlere seslendi.





Siz teröristleri teslim etmediniz



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



Biz size belgelerini verdik, adresleri verdik. Ancak siz teröristleri teslim etmediniz. Açıkçası size sitemkarız. Avrupa ülkelerine soruyorum, yakaladığınız kaç teröristi Türkiye’ye teslim ettiniz?



Biz bu ülkelerin çoğuyla NATO’da beraberiz. Maalesef bu ülkeler bu teröristleri bir türlü teslim etmiyor. Edeceğiz dedikleri halde, yargının bağımsızlığı diyerek hep bizi oyaladılar.



Geçtiğimiz hafta 11 Mehmetçiğimizi uğurlama törenine 11 büyükelçi katıldı. Kendilerine teşekkür ediyorum.





Avrupa'nın güvenliği Şemdinli'den başlar



Şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Avrupa’da, Balkanların güvenliği Hakkari’den Şemdinli’den başlar. Şemdinli’nin güvenliği sağlanmadan biliniz ki Avrupa ülkelerinin güvenliği sağlanamaz. Yeni Madrid, 11 Eylül’lerin yaşanmaması, terör olaylarının bugünden önlenmesi amacıyla Türkiye’nin terörle mücadelesine güçlü bir destek vermek gerekiyor.







