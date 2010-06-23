T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Balkanlar'ın güvenliği Şemdinli'den başlar'

Başbakan Erdoğan, Avrupa'ya sitem etti: Bugüne kadar yakaladığınız kaç teröristi Türkiye'ye teslim ettiniz?

23 Haziran 2010 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan, Avrupa'ya sitem etti: Bugüne kadar yakaladığınız kaç teröristi Türkiye'ye teslim ettiniz?

İstanbul'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) devlet ve hükümet başkanları zirvesinde bir konuşma yapan Erdoğan, Avrupalı liderlere seslendi.


Siz teröristleri teslim etmediniz

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Biz size belgelerini verdik, adresleri verdik. Ancak siz teröristleri teslim etmediniz. Açıkçası size sitemkarız. Avrupa ülkelerine soruyorum, yakaladığınız kaç teröristi Türkiye’ye teslim ettiniz?

Biz bu ülkelerin çoğuyla NATO’da beraberiz. Maalesef bu ülkeler bu teröristleri bir türlü teslim etmiyor. Edeceğiz dedikleri halde, yargının bağımsızlığı diyerek hep bizi oyaladılar.

Geçtiğimiz hafta 11 Mehmetçiğimizi uğurlama törenine 11 büyükelçi katıldı. Kendilerine teşekkür ediyorum.
 

Avrupa'nın güvenliği Şemdinli'den başlar
 
Şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Avrupa’da, Balkanların güvenliği Hakkari’den Şemdinli’den başlar. Şemdinli’nin güvenliği sağlanmadan biliniz ki Avrupa ülkelerinin güvenliği sağlanamaz. Yeni Madrid, 11 Eylül’lerin yaşanmaması, terör olaylarının bugünden önlenmesi amacıyla Türkiye’nin terörle mücadelesine güçlü bir destek vermek gerekiyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24