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Dünya
Deutsche Welle

Balkanlardan yeni sığınmacılar geliyor

Balkanlar üzerinden önümüzdeki 10 gün içinde 42 bin yeni sığınmacının Avrupa Birliği'ne gelmesi bekleniyor.

09 Eylül 2015 20:07


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Avrupa Direktörü Vincent Cochetel Balkan güzergahı üzerinden 42 bin sığınmacının daha AB ülkelerine geleceğini söyledi. Cochetel sığınmacıların yüzde 85'inin Suriye, Irak ve Afganistan'dan yola çıktığını; Türkiye, Yunanistan ve Sırbistan üzerinden Macaristan'a doğru yol almakta olduğunu söyledi. Vincent Cochetel sığınmacıların 15 Eylül tarihinde Macaristan'da yeni yasanın yürürlüğe girmesinden önce ülkeye varmaya çalıştıklarını söyledi.

Avrupa Birliği üyesi Macaristan, 15 Eylül'de iltica yasalarını sertleştirilecek. Yeni düzenlemeye göre sınırı yasadışı geçenler 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek. Sağ milliyetçi Budapeşte yönetimi, sığınmacı akınını durdurmak için Sırbistan sınırındaki tel duvarın yapımını da hızlandırdı.Tel örgünün 175 kilometre uzunluğundaki Macaristan-Sırbistan sınırını tümüyle kapatması hedefleniyor.

Yılbaşından beri Macaristan'a Balkanlar üzerinden 160 bin sığınmacı akın etti. Bunların birçoğu Avusturya üzerinden Almanya ve İsveç'e gitmek istediği için Macaristan'da iltica başvurusu yapmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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