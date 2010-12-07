-BALKANLARDA SELİN MALİYETİ BÜYÜK SARAYBOSNA (A.A) - 07.12.2010 - Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ'da geçen hafta etkili olan aşırı yağışların neden olduğu seller 3 kişinin ölümüne, 3 bin 500 ev ve binlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kalmasına neden oldu. Batı Balkanlarda etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle son yılların büyük sel felaketi yaşandı. Yağmurun dinmesi ve taşan nehirlerin sularının çekilmesiyle selin neden olduğu hasarın giderilmesi için çalışmalar başlatıldı. Bosna Hersek'in Tuzla kentinin yakınlarındaki Crvene Nyive köyünde aşırı yağışların neden olduğu heyelanda toprak altında kalan 2 katlı evde, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. -BİYELYİNA VE GORAJDE- Bosna Hersek'in Biyelyina kentinde Sava Nehri'nin taşması sonucu ise 2 bin 500 ev sular altında kaldı. Yolların trafiğe kapandığı ve elektriklerin kesildiği Biyelyina'da, evlerini terk eden vatandaşlar, şehirdeki orduevine sevk edildi. Suların çekilmesiyle birlikte Biyelyina ve Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin diğer kentlerinde sel sularının neden olduğu zararın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Biyelyina Belediye Başkanı Miço Miçiç yaptığı açıklamada, şu anda selin neden olduğu maddi zararın tespiti için çalışmalar yapıldığını ifade ederek, son 30 yılın en büyük doğal affetlerinden birini yaşadıklarını kaydetti. Bosna-Hersek'te selin büyük zarara yol açtığı kentlerden birisi ise Gorajde kenti oldu. Gorajde kentinden geçen Drina Nehrinin 2.5 metre olan seviyesinin 5 metreye kadar yükselmesi sonucu taşkın yaşandı. Taşkın nedeniyle 220 ev sular altında kaldı. Yolların çamurla kaplandığı ve tarım arazilerinin sular altında kaldığı Gorajde'de 700 kişi geçici olarak evini terk etti. Bosna Hersek'te sellerden en çok hasar gören şehirlerden biri olan Gorajde'ye Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) tarafından yardım eli uzatıldı. TİKA, evlerden suyun tahliyesi için pompa cihazları alarak Gorajde Belediyesi'ne gönderdi. Bosna Hersek'in güneyinde bulunan Neretva ve Buna Nehri'nin taşması da Mostar ve Çaplyina kentlerini etkiledi. Su taşkını nedeniyle çamurla kaplanan yolların temizliği için belediyeler tarafından çalışma başlatıldı. Bosna-Hersek'in Sırbistan'la doğal sınırını oluşturan Drina Nehri ve Mostar'dan geçip Adriyatik Denizi'ne dökülen Neretva Nehri'nin debisinin hafta sonu itibariyle düşmeye başlaması ise korku dolu günler yaşayan bölge halkının tedirgin bekleyişini ortadan kaldırdı. Ülkenin kuzey batısında bulunan Una ve Sana nehirlerinin taşması sonucu ise Bihaç, Klyuç, Boanska Krupa ve Sanski Most'ta yaklaşık 150 ev ile yüzlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Başkent Saraybosna'nın yakınındaki Osiyek kasabasında ise Jelyeznica nehrinin taşması yaklaşık 100 evin sular altında kalmasına neden oldu. Yerel yönetimler, sellerin neden olduğu zararın belirlenmesi amacıyla hasar tespit çalışması başlattı. Suların çekilmesiyle evlerine dönen insanlar ise çamur altında kalan eşya ve giysilerinin kullanılamaz hale gelmesinin sıkıntısını yaşıyor. Türkiye'den insani yardım kuruluşları da selin etkilediği bölgelere ekipler göndererek ihtiyaç tespiti başlattı. İhtiyaç tespitinin ardından bölgeye gerekli yardım malzemesinin ulaştırılacağı belirtildi. -SIRBİSTAN'DA DURUM- Sırbistan'da da taşan Drina ve Lim Nehri'nin sularının çekilmeye başlamasıyla ülkenin batısındaki Loznica ve Lyuboviya kentlerini terk etmek zorunda kalan halk evlerine dönmeye başladı. Yetkililer, Drina Nehri'nin taşması sonucu geçen hafta Lyuboviya'dan 1400, Loznica'dan 250 evin, Loznica'da ise yaklaşık bin ev ve 6 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığını kaydetti. Ülkenin doğusundaki Sancak bölgesinde kalan Priyepolye kentinde de 250 evin su altında kalmasına neden olan Lim Nehri'nin debisi her geçen gün düşüyor. Sırbistan İçişleri Bakanlığının geçen hafta sel baskını konusunda uyardığı başkent Belgrad halkı ise Sava ve Tuna nehirlerinin debisini düşmeye başlamasıyla endişeli bekleyişini sona erdirdi. Sırbistan ve Bosna-Hersek'teki sel felaketinin bir benzeri de bölgenin en küçük ülkesi Karadağ'da yaşandı. 1300 kişinin evlerini terk ettiği Karadağ'da, taşan Zeta ve Moraça nehirleri ile İşkodra Gölü'nün debisi düşmeye başladı. Ülkenin kuzeyinden geçen Lim Nehri'nin taşması sonucu da Berane kentinde 330 ev ve binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Karadağlı yetkililer, sel nedeniyle kapanan Podgorica-Ulcin ve Podgorica-Saraybosna kara yollarının şu anda trafiğe açıldığını, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. -NERETVA NEHRİ, HIRVATİSTAN'I DA ETKİLEDİ- Bosna-Hersek'ten doğan ve Adriyatik Denizi'ne dökülen Neretva Nehri'nin taşması, Hırvatistan'ın Metkoviç kasabasını etkiledi. Neretva Nehri'nin taşmasıyla yaklaşık 700 evin sular altında kaldığı Metkoviç'te hayat normale dönmeye başladı. Metkoviç'in yanı sıra, Hırvatistan'da Ploçe, Opuzen, Gospiç, Dubrovnik ve Pula'da da etkili olan seller nedeniyle, birçok yol ulaşıma kapandı. Yetkililer, sellerin bölge ülkelerinde özellikle tarım arazilerinde önemli zarara yol açtığını, bu zararın hasar tespit çalışmalarının ardından ortaya çıktığı zaman anlaşılacağını dile getirdi.