-Balkanlar'da aşırı soğuklar can almaya devam ediyor SARAYBOSNA (A.A) - 09.02.2012 - Balkanları etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava günlük hayatı adeta felç ederken, aşırı soğuklar nedeniyle ölümler de sürüyor. Daha önce ''doğal afet'' ilan edilen Bosna Hersek'te soğuktan ölenlerin sayısı 8'e, Sırbistan'da ise 13'e yükseldi. Bosna Hersek'te etkisini sürdüren aşırı soğuklar, Banoviçi kentinde 47 yaşındaki Zilafet Çergiç, Priyedor kentinde yaşlıı bir kadın ve Brçko kentinde bir kişi olmak üzere 3 can daha aldığını belirtildi. Yetkililer, son kayıplarla birlikte Bosna Hersek'te ölenlerin sayısının 8'e yükseldiğini kaydetti. Başkent Saraybosna'da bu sabah hava soğukluğunun eksi 24'ü bulduğu, ülkenin en soğuk yerinin ise eksi 28 derece ile Sokolac kenti olduğu bildirildi. Son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ''doğal afet'' ilan edilen Bosna Hersek'te kalınlığı bazı yerlerde 2 metreyi aştığı karın temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. İlk kez bu kadar etkili kar yağışı ile karşılaşan ülkenin güney bölgesindeki Mostar, Livno, Çapljina ve Konjic kentlerin yakınlarındaki birçok köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu, Hersek bölgesinde yaklaşık 6 bin evin elektriksiz kaldığı öğrenildi. Bosna Hersek'in ardından Sırbistan'da da ''afet'' ilan ettiren kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Ülkenin Novi Sad kentinde bu sabah hava sıcaklığının eksi 27 derece ölçüldüğü, soğukların yine can aldığı bildirildi. Sırbistan İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Servisi Başkanı Predrag Mariç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 38 belediyede "olağanüstü durum" ilan edildiğini belirterek, ülke genelinde donarak hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini belirtti. Son olarak Kovaçica kasabasının yakınlarındaki Padina köyünde yaşlı bir kadının donarak hayatını kaybettiğini söyleyen Mariç, ülke genelinde şimdiye kadar helikopterlerin de kullanıldığı çeşitli çalışmalarla aralarında 20 günlük bir bebek de dahil olmak üzere 190 kişin yaşadığı yerlerden tahliye edildiğini ifade etti. Tuna ve Sava nehirlerinin bazı yerlerde buz tutması nedeniyle bu nehirlerin gemi trafiğine kapalı olduğu, buz kırma çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi. Karadağ ve Hırvatistan'da da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Karadağ'ın kuzey kısmında birçok köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu, okullarda derslere ara verildiği belirtildi. Hırvatistan sahilindeki Dalmaçya bölgesinde de etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar, burada bulunan birçok köy yolunun ulaşıma kapanmasına sebep oldu. Bu mevsimin en soğuk gününü yaşayan Hırvatistan'da bu sabah, birçok kentte hava soğukluğunun eksi 20 derece olarak ölçüldüğü kaydedildi.