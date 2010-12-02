-BALKANLAR YAĞIŞLARA TESLİM OLDU SARAYBOSNA (A.A) - 02.12.2010 - Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'da etkili olan yağış yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Bosna-Hersek'in doğusundan geçen ve Sırbistan'la doğal sınırı oluşturan Drina Nehrinin taşıması sonucu Foça kentine bağlı Donye Polye ve Yoşanitsa yerleşim birimleri sular altında kaldı. Foça Belediye Başkanı Zdravko Krsmanoviç, düzenlediği basın toplantısında, Foça bölgesinde olağanüstü hal ilan edildiğini belirtti. Krsmanoviç, Drina'nın debisinin saniyede 3 bin 400 metreküp olarak ölçüldüğünü belirterek, debinin son iki günde 4 metre arttığını kaydetti. Donye Polye yerleşim biriminde apartmanlarda yaşayan halk botlarla tahliye edildi. Bu bölgedeki binden fazla eve geçici süreyle elektrik verilmeyeceği açıklandı. Drina nehrinin taşmasından en fazla etkilenen kentlerden biri de Biyelyina oldu. Biyelyina kentinde de taşkınlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Biyelyina Belediye Başkanı Miço Miçiç, Vişegrad ve Zvornik tarafından gelen suların önümüzdeki saatlerde daha büyük problemler meydana getirebileceğini belirterek, şu ana kadar 200 evin sular altında kaldığını ve halkı evlerinden tahliye etmeye çalıştıklarını bildirdi. Biyelyina Sivil Savunma Müdürü Drago Ristiç ise Drina nehrinde son 20 yılda en büyük debi artışının görüldüğünü ifade etti. Bugün ayrıca, Bosna-Hersek'te nehirlerin taşması sonucu Saraybosna, Mostar ve Gorajde gibi önemli kentlerde de evler ve tarım arazileri sular altında kaldı. -AŞIRI YAĞIŞ SIRBİSTAN'I DA ETKİLEDİ- Aşırı yağış nedeniyle taşan Drina nehri, Sırbistan'ı da etkiledi. Sırbistan'ın batısında bulunan Lyuboviya ve Loznica kentlerinde bazı ev ve tarım arazilerini su bastı. Sırbistan İçişleri Bakanlığı Kriz Bölümü Başkanı Predrag Mariç yaptığı açıklamada, Sırbistan ile Bosna-Hersek'i bağlayan karayolunun su taşkınları nedeniyle trafiğe kapandığını, ayrıca başkent Belgrad'da da sele karşı önlemler alındığını kaydetti. -HIRVATİSTAN'DA NERETVA'NIN SU DÜZEYİ SON 50 YILIN REKORUNU KIRDI- Bosna Hersek ile Hırvatistan sınırında bulunan Metkoviç kasabasında Neretva nehrinin taşması sonucu 700 ev sular altında kaldı. Hırvat yetkililer, Metkoviç'te olağanüstü hal ilan edildiğini ifade ederek, bu bölgede yaşayan insanlara yardım amacıyla Dubrovnik ve Split'ten ekipler gönderildiğini açıkladı. Yetkililer, Neretva nehrinin son 50 yılın en yüksek su seviyesine ulaştığını kaydetti.