Balkan Yelken Şampiyonası Tekirdağ'da başladı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'da 8 ülkeden 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen 50\'nci Balkan Yelken Şampiyonası törenle başladı.

Tekirdağ\'da Türkiye Yelken Federasyonu, Tekirdağ Valiliği, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliği ile gerçekleştirilen ve 8 ülkeden 200 sporcunun katıldığı 50\'nci Balkan Yelken Şampiyonası, merkez Süleymanpaşa İlçesi\'nde düzenlenen törenle start aldı. Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından valilik önünden, yarışların yapılacağı Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü\'ne kadar yaklaşık 1000 kişinin katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Tekirdağ\'ın yelken sporunda çok önemli bir noktaya geldiğini belirterek, \"Tekirdağ bizi yine çok iyi ağırlıyor. Yelken sporunda her gün daha önemli işlere imza atıyor. Bugün de Balkan Şampiyonası için buradayız. Ben başta Tekirdağ Valiliğine, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü\'ne organizasyonun gerçekleşmesinde verdikleri katkı ve emek için teşekkür ediyorum\" dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Yelken\'in Tekirdağ için çok önemli bir spor olduğunu belirterek, \"Göreve geldiğimiz ilk yıldan bu yana yelkene elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bu yıl üçüncüsünü yaptığımız Rodostocup Yelken Yarışları ile bu sporu belirli bir yere getirdiğimize inanıyorum. Tekirdağ artık yelken sporunda Türkiye\'de en çok öne çıkan şehir konumundadır. Bugün burada 8 ülkeden sporcularımızla birlikteyiz. Bundan sonrasında daha ileriyi hedefleyerek devam edeceğimize buradan söz veriyorum. Emeği geçen herkese ve özellikle bu şehirde yelken sporunu başlatan ve 1986 yılında Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü\'nü kuran ekibe çok teşekkür ediyorum. Sporcularımıza da yarışlarda başarılar diliyorum\" dedi.

Törende son konuşmayı yapan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ\'da böyle büyük bir organizasyonu gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek sporculara başarılar diledi. Konuşmaların ardından hakem ve jüri heyeti ile şampiyonada yarışacak olan ülkelerin tanıtımı yapıldı. Tören, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan\'ın açılış kornasını çalması ile sona erdi. Törene Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat, Vali Ceylan ve Federasyon Başkanı Akdurak\'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Liman Başkanı Murat Gül, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Yelken Federasyonu\'ndan temsilciler, 8 ülkeden 200 milli sporcu ve çok sayıda antrenörler ile çok sayıda yelken sever katıldı.

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