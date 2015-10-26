Balkan ülkelerine sığınmacı desteği



Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları pazar günü Brüksel'de düzenlenen özel zirvede sığınmacı krizini ele aldı. Liderler, sığınmacıların yığıldığı ülkelerde güvenlik önlemleri ve barınak koşullarının iyileştirilmesini kararlaştırdı. Brüksel'deki buluşmaya 10 Avrupa Birliği ülkesi ile sığınmacıların geçtiği güzergahta bulunan Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan katıldı.

Zirvede kabul edilen 17 maddelik plan çerçevesinde, Balkan güzergahı boyunca 100 bin kişilik ilk kabul merkezleri olarak geçici barınaklar oluşturulacak. 50 bin kişilik barınakların Yunanistan'da kurulmasının planlandığını söyleyen AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunan hükümetinin 30 bin kişilik barınağı yıl sonuna kadar hazır hale getirmeyi amaçladığını ve 20 bin kişilik barınağın yapılmasına da BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin destek olacağını belirtti.

"Kontrol altına alınmalı"

Juncker ayrıca "kontrolsüz insan akınının" frenlenmesi gerektiği konusunda da görüş birliği içinde olduklarını ifade ederek insanların komşu ülkelerden kontrolsüzce geçme politikasına son verilmesi gerektiğini kaydetti. Juncker, artan sığınmacı akını karşısında artık zorlanan Slovenya'nın bir hafta içinde 400 yeni sınır koruma polisi görevlendirdiğini söyledi. Juncker, Avrupa Birliği sınır koruma teşkilatı Frontex'in de Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan sınırlarındaki önlemlerini artıracağını vurguladı.

Avrupa Birliği ayrıca Pakistan, Afganistan ve diğer Asya ülkelerinden gelen sığınmacıların geri gönderilmeleri için de söz konusu ülkelerle işbirliği artırmayı planlıyor. Bu talebin özellikle Alman hükümetinden geldiği belirtildi. Avrupa Birliği'nin Pakistan dışında Afganistan ve diğer Asya ülkeleri ile arasında bir geri kabul anlaşmayı bulunmuyor. Afganistan'dan Almanya'ya gelen sığınmacılar, Suriyelilerden sonra ikinci büyük grubu oluşturuyor.

Merkel: Türkiye ile işbirliği önemli

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'deki zirvede alınan kararları sığınmacı krizinin üstesinden gelinmesi doğrultusunda atılmış önemli bir "ara adım" olarak nitelendirdi. Merkel soruna gerçek bir çözüm bulunabilmesi için yeni adımlar atılması gerektiğini, sığınmacı krizinde yönetimin sağlanmasının önem taşıdığını ifade etti.

Merkel, zirveye davet edilmeyen Türkiye ile işbirliğinin de anlamlı olduğunu vurguladı. Türkiye ile geri kabul anlaşmasının yanı sıra bir göç anlaşması imzalanmasının da önem taşıdığını belirten Merkel, "Ancak bunun için daha uzun zamana ihtiyacımız var" diye sözlerini sürdürdü.