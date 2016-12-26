Balkan ülkelerine hukuksuz sınırdışı suçlaması

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Balkan güzergâhını kullanarak Batı Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara yönelik hukuksuz sınırdışıların sayısında artış olduğu uyarısı yaptı. UNHCR Sırbistan şubesi sözcüsü Mirjana Milenkovska, sadece Kasım ayı içinde Ortadoğu, Asya ve Afrika'dan Balkan güzergâhını kullanarak gelen yaklaşık bin kişinin sınır dışı edildiğini ve bu sayının arttığını açıkladı.

Balkan güzergahını geçen yıl mart ayında kapatılmış, öncesinde Yunanistan'dan Avrupa'ya ayak basan yüz binlerce sığınmacı Sırbistan, Hırvatistan ve Macaristan üzerinden Batı Avrupa'ya ulaşmaya çalışmıştı.

UNHCR Sözcüsü Milenkovska, Sırbistan'da halen 7 bin sığınmacı bulunduğunu, çoğunluğunun ülke genelindeki 13 resmi kabul merkezine yerleştirildiklerini, bin kadar sığınmacının ise Belgrad sokaklarında yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de, yasal bir şekilde kaydedilen sığınmacıların hukuksuz bir şekilde Sırbistan'dan Bulgaristan veya Makedonya'ya gönderildiği uyarısında bulunuyor.

Sırp yetkililere ağır suçlama

Bölgede sığınmacılara yardım çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşu Info Park'tan Gordan Paunoviç, 17 Aralık'ta aralarında iki yaşında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişilik Suriyeli bir ailenin eksi 11 derece soğukta bir ormanda bırakıldıktan sonra Bulgaristan'a 1 kilometre yolu yürümek zorunda kaldığını ve donma tehlikesiyle karşıya kaldığını aktardı. Paunoviç, söz konusu ailenin Belgrad'da kayıtlı olduğunu ve sığınmacı yurduna giderken, polis veya askerler tarafından otobüsten indirilerek, belgelerinin yırtıldığını belirtti. Paunoviç, yakındaki bir kasabada görevli Sırp polisinin olaydan haberdar edilmesinin ardından ailenin kurtarıldığını kaydetti.

Söz konusu aileyi temsil eden Belgrad İnsan Hakları Merkezi (BCHR) yetkilileri de otobüs şoförünün bu bilgileri doğruladığını bildirdi. Sırbistan Savunma Bakanı Zoran Djordjeviç ise askerlerin böyle bir olaya karıştığı yönündeki iddiaları reddetti.

"Bir ayda 109 sığınmacı sınırdışı edildi"

Paunoviç, kasım ayında 109 sığınmacının Sırbistan'dan Makedonya'ya sınırdışı edildiği yönünde haberlere dikkat çekerek, "Ancak hepsi Belgrad'a geri döndü ve hepsi bize aynı hikayeyi anlattı. Sabahın dördünde uyandırılarak polis minibüslerine bindirildiklerini ve Makedonya sınırındaki ormanın ortasına bırakıldıklarını anlattılar” şeklinde konuştu.

Paunoviç, Makedonya'da sığınmacılara hukuki yardım çalışmaları yürüten Makedonya Genç Avukatlar Birliği (MYLA) üyelerinin de 'Sırbistan'da iltica başvuru belgeleri bulunmasına rağmen, Makedonya'ya geri gönderilen' sığınmacılarla ilgili vakaları kaydettiğine dikkat çekti.

Balkan güzergahının mart ayında kapatılmasının ardından Avrupa'ya gelmek isteyen sığınmacılar Akdeniz güzergahına akın etmişti. UNHCR verilerine göre 2016 yılında Akdeniz’i teknelerle geçmek isterken 5 bin kişi hayatını kaybetti. UNHCR Sözcüsü William Spindler 'bunun günde 14 kişinin ölümü anlamına geldiğine ve şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam olduğuna” dikkat çekti.

© Deutsche Welle Türkçe

afp, epd, JD/BK