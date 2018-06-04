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Spor

Balkan Şampiyonası'nda Türkiye zirvede

İSTANBUL,(DHA) Ümitler Judo Balkan Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı ve genel sıralamada 7 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile ilk sırada yer aldı

04 Haziran 2018 01:20

İSTANBUL,(DHA)

Ümitler Judo Balkan Şampiyonası\'nın ikinci gününde Türkiye, 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı ve genel sıralamada 7 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile ilk sırada yer aldı.
Türkiye, Bosna Hersek\'in Bihaç kentinde tamamlanan Ümitler Balkan Şampiyonası\'nı zirvede tamamladı. Ülke genel sıralamasında toplamda 7 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile ilk sırayı elde eden ay yıldızlı judoklar ikinci gün tatamiden 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile ayrıldı.
Son gün müsabakalarında Türkiye\'ye altın madalya kazandıran isimler; 57 kiloda Özlem Yıldız ile 63 kiloda Kübra Konuk oldu. Konuk ile finalde eşleşen Şeydanur Aydın gümüş madalyada kaldı. +70 kiloda Hilal Öztürk ve erkekler +90 kiloda Çağrı Doğan gümüş madalyaya uzanan isimler oldu. 73 kiloda Abidin Karabulut ile 90 kiloda Abdullah Solakoğlu ise bronz madalya elde etti.
Kadınlar takım sıralamasında Türkiye birinciliği, Romanya ikinciliği, Karadağ üçüncülüğü; erkeklerde Romanya birinciliği, Türkiye ikinciliği ve Yunanistan ise üçüncülüğü kazandı. 

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