T24 LogoT24 Logo
Spor

Balkan Şampiyonası için yürüdüler

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda 61'i kadın 108 sporcu, Sirbistan'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda ay yıldızlı forma giyme hedefiyle mücadele etti

24 Şubat 2018 16:40

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

ANTALYA\'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası\'nda 61\'i kadın 108 sporcu, Sirbistan\'da yapılacak Balkan Şampiyonası\'nda ay yıldızlı forma giyme hedefiyle mücadele etti.
Türkiye Atletizm Federasyon tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Antalya\'da düzenlendi. Şampiyonaya büyükler, U20, U18, U16 erkek ve kadınlar olmak üzere 8 kategoride 61\'i kadın 108 sporcu katıldı. Akdeniz Bulvarı\'nda gerçekleştirilen yarışta sporcular, madalya kazanma hedefiyle yarıştı. Şampiyonada, büyük erkeklerde birinciliği Mert Atlı, ikinciliği Serkan Doğan, üçüncülüğü de Şahin Şenoduncu kazandı. Büyük kadınlarda ise birinci Semiha Mutlu Özdemir, ikinci ELif Koç, üçüncü Seçil Akpınar oldu.
Şampiyonada teknik kurul tarafından belirlenecek başarılı sporculardan oluşacak Yürüyüş Milli Takım, nisan ayında Sırbistan\'da düzenlenecek Yürüyüş Balkan Şampiyonası\'nda yarışacak. Yürüyüş Milli Takımı şampiyona hazırlıklarına yarın Antalya\'da başlayacağı kampla devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YILDIRIMANTALYA DHA ANTALYASpor Toto Türkiye YürüyüşSirbistanBalkanTürkiye Atletizm FederasyonAntalyaU20 U18 U16Akdeniz BulvarıMert AtlıSerkan DoğanBüyükSemiha MutluELif KoçSeçil AkpınarYürüyüş Milli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24