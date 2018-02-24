Balkan Şampiyonası için yürüdüler

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)



ANTALYA\'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası\'nda 61\'i kadın 108 sporcu, Sirbistan\'da yapılacak Balkan Şampiyonası\'nda ay yıldızlı forma giyme hedefiyle mücadele etti.

Türkiye Atletizm Federasyon tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Antalya\'da düzenlendi. Şampiyonaya büyükler, U20, U18, U16 erkek ve kadınlar olmak üzere 8 kategoride 61\'i kadın 108 sporcu katıldı. Akdeniz Bulvarı\'nda gerçekleştirilen yarışta sporcular, madalya kazanma hedefiyle yarıştı. Şampiyonada, büyük erkeklerde birinciliği Mert Atlı, ikinciliği Serkan Doğan, üçüncülüğü de Şahin Şenoduncu kazandı. Büyük kadınlarda ise birinci Semiha Mutlu Özdemir, ikinci ELif Koç, üçüncü Seçil Akpınar oldu.

Şampiyonada teknik kurul tarafından belirlenecek başarılı sporculardan oluşacak Yürüyüş Milli Takım, nisan ayında Sırbistan\'da düzenlenecek Yürüyüş Balkan Şampiyonası\'nda yarışacak. Yürüyüş Milli Takımı şampiyona hazırlıklarına yarın Antalya\'da başlayacağı kampla devam edecek.

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