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Spor

Balkan Karate Şampiyonası İstanbul'da başladı

İSTANBUL,(DHA) Balkan Karate Federasyonu'na üye ülkelerin katılımıyla düzenlenen Büyükler Balkan Karate Şampiyonası, İstanbul'da başladı

24 Mart 2018 18:34

İSTANBUL,(DHA)

Balkan Karate Federasyonu\'na üye ülkelerin katılımıyla düzenlenen Büyükler Balkan Karate Şampiyonası, İstanbul\'da başladı. Bu yıl 20\'ncisi düzenlenen organizasyonda birçok karateci mücadele veriyor. 
Türkiye\'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya\'nın katılım gösterdiği organizasyonda 354 karateci mücadele ediyor. 
Halkalı Spor Salonu\'nda ev sahipliği yaptığı şampiyonanın sabah seansında büyükler ferdi kata ve kumite elemeleri yapıldı. Akşam seansında devam eden kumite elemelerinin ardından yapılacak finaller sonunda ilk gün derece yapan isimler belli olacak. 
Büyüklerde ferdi kata ile ferdi kumitede kadınlar 61, 68 ve +68 ile erkeklerde de 67, 75 ve +84 kiloda madalyalar sahiplerini bulacak. 

(FOTOĞRAFLI)

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