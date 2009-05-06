Balkan Gençler Yüzme Şampiyonası başladı

Balkan Gençler Yüzme Şampiyonası, Çanakkale'de başladı.



Yüzme Federasyonu Başkanı Ahmet Mazhar Bozdoğan, Çanakkale Olimpik Yüzme

Havuzu'nda başlayan şampiyona öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 gün

sürecek turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra, Romanya, Makedonya, Bosna Hersek,

Karadağ ve Sırbistan'dan yaklaşık 130 sporcunun katıldığını söyledi.



Şampiyonaya Yunanistan, Bulgaristan ve KKTC'den de sporcuların

katılacağını, ancak turnuva tarihinin başka şampiyonalara rastladığı için bu

ülkelerden katılım olmadığını belirten Bozdoğan, "Kentte yüzmenin gelişmesi ve

Çanakkale'nin Türk tarihindeki önemli yeri nedeniyle bu şampiyonayı burada

düzenledik" dedi.



Bozdoğan, yüzmede genç sporcuları 2012 yılındaki olimpiyat mücadelesine

hazırladıklarını, bu şampiyonanın da hazırlıklar için ilk adımı oluşturması

nedeniyle önem taşıdığını ifade ederek, eskiden Türk sporcularının Balkan

şampiyonalarında sonunculuktan ileriye gidemezken artık şampiyonluklar

kazandıklarını, bunun da Türkiye olarak yüzmede ne kadar ileriye gidildiğinin

göstergesi olduğunu kaydetti.