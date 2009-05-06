Balkan Gençler Yüzme Şampiyonası başladı

Balkan Gençler Yüzme Şampiyonası, Çanakkale'de başladı.
Yüzme Federasyonu Başkanı Ahmet Mazhar Bozdoğan, Çanakkale Olimpik Yüzme
Havuzu'nda başlayan şampiyona öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 gün
sürecek turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra, Romanya, Makedonya, Bosna Hersek,
Karadağ ve Sırbistan'dan yaklaşık 130 sporcunun katıldığını söyledi.
Şampiyonaya Yunanistan, Bulgaristan ve KKTC'den de sporcuların
katılacağını, ancak turnuva tarihinin başka şampiyonalara rastladığı için bu
ülkelerden katılım olmadığını belirten Bozdoğan, "Kentte yüzmenin gelişmesi ve
Çanakkale'nin Türk tarihindeki önemli yeri nedeniyle bu şampiyonayı burada
düzenledik" dedi.
Bozdoğan, yüzmede genç sporcuları 2012 yılındaki olimpiyat mücadelesine
hazırladıklarını, bu şampiyonanın da hazırlıklar için ilk adımı oluşturması
nedeniyle önem taşıdığını ifade ederek, eskiden Türk sporcularının Balkan
şampiyonalarında sonunculuktan ileriye gidemezken artık şampiyonluklar
kazandıklarını, bunun da Türkiye olarak yüzmede ne kadar ileriye gidildiğinin
göstergesi olduğunu kaydetti.