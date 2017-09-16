T24 LogoT24 Logo
Spor

Balkan Cup başladı: CSM Bükreş - Jedinstvo: 3-1

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA) - Erkekler Voleybol Balkan Kupası maçları Bursa'nın İnegöl ilçesinde başladı

16 Eylül 2017 20:35

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA) - Erkekler Voleybol Balkan Kupası maçları Bursa\'nın İnegöl ilçesinde başladı.

Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor’un ev sahipliğinde İnegöl Spor Salonu\'nda oynanan ilk maçta Romanya temsilcisi CSM Bükreş, Sırbistan temsilcisi Jedinstvo\'yu 3-1 mağlup ederek finale kaldı. İnegöl Belediyespor ise günün ikinci maçında Bosna Hersek temsilcisi Radnik ile karşılaşacak. Temsilcimiz, kazandığı takdirde finale yükselecek.

SALON: İnegöl
HAKEMLER: Sadettin Deneri(xxx), Yasin Okumuş(xxx)
CSM BÜKREŞ: Bumitru  Clhubiu (xxx), Barreto Pena(xxx), Vologa
Robert(xxx), Bontea Gabriel(xxx), Burtsev Sergel(xxx), Albea
Veniamin(xxx) (Romanescu Tubor(xxx), Bumitrche Mihai(xxx), Milotin
Ghorghe(xxx), Thaller(xxx) Mixamilian(xxx),
JEDİNSTVO: Pesut Ugljesa(xx), Radisic Miroslav(xxx), Bjelica
Goran(xxx),  Milic Milos(xxx), Micic Tomo(xx), Roljic Branko(xx)
Majstorovic Nikola(xx), Radivojevic Stefan(xx),  Bojicic Bosko(xx), Skrbic Aleksandar(xxx)
SETLER: 25-23, 26-24, 22-25, 25-22
SÜRE: 106 dakika (27,30,22,27)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZBursa DHAErkekler Voleybol Balkan KupasıBursaEfeler LigiBelediyesporunSpor SalonuRomanyaCSM Bükreş SırbistanJedinstvoBelediyesporBosna HersekRadnikTemsilcimizSALONSadettin Denerixxx Yasin Okumuşxxx CSM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24