Balkan Cup başladı: CSM Bükreş - Jedinstvo: 3-1

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA) - Erkekler Voleybol Balkan Kupası maçları Bursa\'nın İnegöl ilçesinde başladı.

Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor’un ev sahipliğinde İnegöl Spor Salonu\'nda oynanan ilk maçta Romanya temsilcisi CSM Bükreş, Sırbistan temsilcisi Jedinstvo\'yu 3-1 mağlup ederek finale kaldı. İnegöl Belediyespor ise günün ikinci maçında Bosna Hersek temsilcisi Radnik ile karşılaşacak. Temsilcimiz, kazandığı takdirde finale yükselecek.



SALON: İnegöl

HAKEMLER: Sadettin Deneri(xxx), Yasin Okumuş(xxx)

CSM BÜKREŞ: Bumitru Clhubiu (xxx), Barreto Pena(xxx), Vologa

Robert(xxx), Bontea Gabriel(xxx), Burtsev Sergel(xxx), Albea

Veniamin(xxx) (Romanescu Tubor(xxx), Bumitrche Mihai(xxx), Milotin

Ghorghe(xxx), Thaller(xxx) Mixamilian(xxx),

JEDİNSTVO: Pesut Ugljesa(xx), Radisic Miroslav(xxx), Bjelica

Goran(xxx), Milic Milos(xxx), Micic Tomo(xx), Roljic Branko(xx)

Majstorovic Nikola(xx), Radivojevic Stefan(xx), Bojicic Bosko(xx), Skrbic Aleksandar(xxx)

SETLER: 25-23, 26-24, 22-25, 25-22

SÜRE: 106 dakika (27,30,22,27)

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