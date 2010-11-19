-BALİSTİK FÜZELER YENİDEN GÜNDEMDE ANKARA (A.A) -19.11.2010 - NATO devlet ve hükümet başkanlarının Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştireceği Zirvede Füze Kalkanı ele alınırken, balistik füze savunma sistemleri de bu çerçevede yeniden gündeme geldi. Tüm NATO üyelerinin ve topraklarının aynı güvenlik şemsiyesi altına alınması, Zirvenin en önemli gündem maddesi olarak görülürken, ortak füze savunma sisteminde de, zirve öncesinde önemli mesafe kaydedildiği belirtiliyor. Bütün bu gelişmeler, Türkiye'nin satın almayı planladığı yüksek irtifa hava savunma sistemini de gündeme getirdi. Dünya genelinde, diğer bazı ülkelerin de bulunmasına rağmen, ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerin ürettiği füze tipleri başlıca alternatifleri oluşturuyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi çerçevesinde ABD'nin Patriot füzelerinin en güçlü alternatifi olarak Rusların S-300-400 füzeleri gösteriliyor. Diğer alternatiflerden Çin'in füzeleri, uzun menzilden daha çok orta irtifa hava savunma sistemleri konusunda uzmanlaşmış durumda bulunuyor. -PATRIOTLAR- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a bağlı olan Savunma Güvenlik ve İşbirliği Dairesi (DSCA) Türkiye'ye, potansiyel olarak değeri milyarlarca doları bulabilecek uzun menzilli hava savunma ve füze savar füze sistemleri satımı için Amerikan Kongresi'nin iznine resmen başvuruda bulunmuştu. Patriot'ların muhtemel potansiyel satış ekipmanı, 13 ateşleme bataryası, 72 PAC-3 füzesi, çeşitli başka füze türleri ve ilgili diğer sistemlerini içeriyor. Patriot PAC-3 sistemleri ABD'nin Lockheed Martin ve Raytheon şirketleri tarafından üretiliyor. -PAC-3 SİSTEMİ- Tüm Patriot füze sisteminden (PAC sistemi) oluşan yeni nesil uzun menzilli füze sistemi, füze fırlatıcılarına 16 füze birden yerleştirilebilme ve yüksek düzeyde isabet gücüne sahip bulunuyor. Patriot füzelerinin hava savunma radarları, düşman füzelerinin yerini 100 kilometre uzaklıktayken saptıyor ve kilitlendikten sonra da 15-20 saniye içinde hedefi yok ediyor. Patriotlar 70 kilometre menzile sahip bulunuyor. -YENİ ALTERNATİF RUS S-300-400 FÜZELERİ- Rusların ürettiği S-300 sistemleri de önemli bir alternatif oluşturuyor. 150 kilometre menzilli S-300 füzeleri 27 kilometre irtifaya ulaşabiliyor ve hedefine 8-10 saniye arasında kilitlenip ateşlenebiliyor. Savunma kaynakları, son dönemde Rusya'nın S-300'lerden sonra S-400 füzelerini geliştirdiğini, bu sistemin ise Patriotlara ve diğer sistemlere karşı büyük üstünlüğü bulunduğunu belirttiler. S-400'ler 5. kuşaktan hava savunma sistemi olarak tanınıyor. Kapasitesi açısından S-300 sistemini iki misli aşan S-400'lerin menzili ise 400 kilometre. S-300 sistemi aynı anda 6, S-400 sistemi de 12 hedefe füze atabiliyor ve saniyede 2 bin 800 metre hızla hareket eden hedefleri vurabiliyor. Edinilen bilgiye göre, Rus Rosoboronexport firması, Türkiye'ye en son nesil S-300-400 füzelerini satma niyetinde bulunuyor. Bu arada, Ruslarla ortak üretim imkanları üzerinde de duruluyor. -ÇİN'İN HQ FÜZELERİ- Çin'in dikine fırlatma kabiliyetli uzun menzilli hava savunma füzesi HQ füze sistemi, ikili ve altılı bataryalar halinde konuşlandırılıyor. Batı sistemlerinde görülen, füzenin fırlatma kutusu içinde direkt ateşlenmesi uygulamasının aksine HQ, fırlatma tüpü tarafından dışarı itilerek ateşlemesini havada gerçekleştiriyor. Bu sayede arkasında bıraktığı sıcak eksoz gazlarının gemi yapısına verdiği zararı azaltan sistem, füze üzerinde takip metodunu kullanan satıhtan radar güdümünü kullanıyor. 20 bin metre irtifa ve 100 kilometre menzile sahip bulunuyor. -TSK'NIN ELİNDE YÜKSEK İRTİFA YOK- TSK envanterinde halen uzun menzilli füze ve hava savunma sistemi ise bulunmuyor. Türkiye, halen kısa menzilli hava savunma ihtiyacını Rapier ve kaideye monteli Stinger füze bataryalarıyla, orta menzilli hava savunma ihtiyacını ise modernize edilmiş I-Hawk füze sistemleriyle karşılıyor. Türkiye'nin uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi ihtiyacı ilk olarak ABD'nin Irak'a yönelik 1991 ve 2003 yıllarındaki harekatları sırasında ortaya çıktı. Harekat dönemlerinde NATO kendi imkanlarını seferber ederek Türkiye'ye Patriot sistemleri gönderdi. Irak'ın Scud füzelerine karşı güvenliği de Patriot füze sistemleri sağladı. -SİSTEM NASIL İŞLİYOR- Yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma sistemi, uzun menzilli füze tehditlerini Türk hava sahasına girmeden bertaraf etmeyi amaçlıyor. Yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin çalışma esasında ise düşman füzelerinin Türk topraklarını hedef aldığının tespit edilmesinin ardından, uyduların da yardımıyla, hava savunma sistemleri ve buna bağlı bataryalar çalıştırılıyor. Hava savunma füzeleri, 50-300 kilometrelik bir alan içinde düşman füzelerini durdurabiliyorlar.