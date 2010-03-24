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Dünya

Balir'i tutuklamaya çalıştı ama...

Eski İngiltere Başbakanı Blair'i "vatandaş" sıfatıyla AP'de tutuklamaya çalışan İrlandalı gazetecinin girişimi başarısız oldu.

24 Mart 2010 02:00

T24 - Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'i "vatandaş" sıfatıyla Avrupa Parlamentosunda (AP) "tutuklamaya" çalışan İrlandalı gazeteci David Cronin'in girişimi, Blair'in korumalarının müdahalesiyle başarısız oldu.

Cronin, basına yaptığı açıklamada, hafta başında Kalkınma Komitesine konuşmak için AP'ye gelen Blair'in yanına yaklaşarak elini omzuna koyduğunu anlattı.

Bunun üzerine kendisine dönen Blair'e "Sayın Blair, bu bir vatandaş tutuklamasıdır" dediğini aktaran Cronin, Blair'in korumaları tarafından itilerek uzaklaştırıldı.

Cronin, bu sırada Blair'e "Sen savaş suçları işledin" diye bağırdığını söyledi.

1990'lı yıllarda AP'de Yeşiller milletvekili Patricia McKenna'nın basın sözcülüğünü de yapan gazeteci Cronin, başarısız "tutuklama" girişiminin tamamen Blair'in Irak, Afganistan, Filistin, Lübnan ve Sırbistan'da işlediği savaş suçları nedeniyle olduğunu ifade etti.

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