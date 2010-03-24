Balir'i tutuklamaya çalıştı ama...

T24 -

Cronin, basına yaptığı açıklamada, hafta başındaKalkınma Komitesine konuşmak için AP'ye gelen Blair'in yanına yaklaşarak elini omzuna koyduğunu anlattı.Bunun üzerine kendisine dönen Blair'e "Sayın Blair, bu bir vatandaş tutuklamasıdır" dediğini aktaran Cronin, Blair'in korumaları tarafından itilerek uzaklaştırıldı.Cronin, bu sırada Blair'e "Sen savaş suçları işledin" diye bağırdığını söyledi.1990'lı yıllarda AP'de Yeşiller milletvekili Patricia McKenna'nın basın sözcülüğünü de yapan gazeteci Cronin, başarısız "tutuklama" girişiminin tamamen Blair'in Irak, Afganistan, Filistin, Lübnan ve Sırbistan'da işlediği savaş suçları nedeniyle olduğunu ifade etti.