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Dünya

'Balinalı kokteyl’ satan bara polis baskını

İngiltere’nin başkenti Londra’da hizmet veren bar müşterilerine sunduğu özel bir kokteyl nedeniyle hayvan severlerin hedefi oldu

09 Aralık 2012 19:14

İngiltere’de popüler bir barda satışa sunulan ve içinde balina derisi bulunan kokteyl hayvan severleri ayağa kaldırdı. Polis vakit kaybetmeden bara baskın düzenledi.

 
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“Moby Dick” adlı içkinin içinde balina derisi olduğu iddia edildi. Daily Mail gazetesinin haberine göre polisin kokteylden aldığı örnek laboratuarda incelemeye alındı.
 
Londra emniyet teşkilatında görev yapan bir polisin gazeteye verdiği bilgiye göre içkilerin içinde balina derisi kullanıldığı ihbarı kasım ayında yapıldı.
 
AB kurallarına göre Avrupa’da balina eti ve derisinin satışı yasak.
 

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