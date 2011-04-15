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Dünya

BALİNALARIN LİSTE BAŞI ŞARKILARI ANKARA (A.A)

15 Nisan 2011 15:04

-BALİNALARIN LİSTE BAŞI ŞARKILARI ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Avustralya'da yapılan bir araştırma, erkek kambur balinaların liste başı olan şarkılar ürettiklerini ortaya koydu. Amerikan Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, üreme mevsiminde erkek balinaları izleyen ve çıkardıkları melodik sesleri yani söyledikleri şarkıları kaydeden araştırmacılar, erkek balinalar arasında tutulan bir şarkının liste başı olabildiğini ve üreme döneminde hepsinin bu şarkıyı söylediklerini keşfettiler. Liste başı olan şarkının Avustralya'nın doğu kıyılarından çıkarak Güney Pasifik ve oradan Fransız Polinezyası'na kadar ulaşabildiğinin tespit edildiği araştırmada, bu şarkının balina grupları arasında yayıldığı belirtildi. 11 yıllık bir çalışmanın sonucu olan bu araştırma, "büyük bir coğrafi alanda çeşitli nüfuslar arasında tekrarlanan dinamik bir kültürel değişimin ilk belgesi" olarak değerlendiriliyor. Kambur balinalar arasında yalnızca erkekler şarkı söylüyor. Bunun nedeni de üreme mevsiminde dişi balinayı kandırmak. 

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