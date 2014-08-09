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Ekonomi

'Balina yağından araçlara yakıt üretiliyor' iddiası

Uzmanlar, balina yağının özellikleri bakımından araçlarda yakıt olarak kullanılabileceğini, ancak hem çevreye hem de araçlara büyük zarar verebileceğini ifade etti.

09 Ağustos 2014 10:36

Türkiye’ye ‘donyağı’ adı altında ÖTV’siz olarak sokulan birçok hayvansal yağın yakıt olarak kullanıldığı öğrenildi. Don yağı adı altında ülkeye giren balina yağının dahi araçlarda yakıt olarak kullanıldığı iddia edildi.

İlk önce aydınlatma için kullanılan kandillerde daha sonra trenlerde kullanılan balina yağı, petrolün yaygınlaşmasıyla birlikte gözden düşmüştü. Daha sonraları kozmetik ürünlerinin yapımında kullanılan balina yağları, şimdilerde ise Türkiye’de çeşitli işlemlerden geçirilerek yakıt olarak araçların depolarına dolduruluyor.

Yıllık avlanan balina sayısı - 2200

Ortalama yetişkin bir balinanın ağırlığı - 150 ton

Balinalardaki yağ oranı - %50

Yetişkin bir balinadan çıkarılan yağ - 75 ton

Mazot ile karıştırılan söz konusu ürününün dünya çapında çok az bulunabildiğini dile getiren uzmanlar, balina yağının özellikleri bakımından araçlarda yakıt olarak kullanılabileceğini, ancak hem çevreye hem de araçlara büyük zarar verebileceğini ifade etti.

 

Nasıl yakıt oluyor?

 

Balina yağının, daha önce trenlerde kullanıldığı ve bu nedenle ‘tren yakıtı’ olarak da adlandırıldığı biliniyor. Katı olarak ithal edilen bu yağlar, ısıtılarak eritiliyor. Sıvı hale gelen balina yağı arıtılarak temizleniyor. Daha sonra hidrojenle inceltilen bu yağların rengi açılarak kokusu çıkarılıyor. Bu işlemin ardından mazotla karıştırılarak kullanıma hazır hale geliyor.

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