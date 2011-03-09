T24 LogoT24 Logo
Spor

''BAL''IN İLK ŞAMPİYONU ERGANİSPOR İSTANBUL (A.A)

09 Mart 2011 13:05

-''BAL''IN İLK ŞAMPİYONU ERGANİSPOR İSTANBUL (A.A) - 09.03.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl başlatılan Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) ilk şampiyonu Erganispor oldu.  TFF'den alınan bilgiye göre, 78 ilden toplam 143 takımın 12 grupta mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig'in 2. grubunda şampiyon, 6 Mart Pazar günü oynanan karşılaşmalarla belli oldu. Son hafta müsabakasında Cilo Yüksekovaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Erganispor grubunu lider bitirerek, Spor Toto 3. Lig'e yükselen ilk takım oldu. 2. grubu son iki sırada bitiren Kızıltepe Gençlerbirliği ve Birecik Belediyespor ise Amatör Yerel Lig'e düştü.  Profesyonel takımı olmayan 26 ilde de futbol heyecanını yaşatan BAL'da gruplarını lider olarak bitirecek toplam 12 kulüp, 2011-2012 sezonunda Spor Toto 3. Lig'de mücadele edecek. Türkiye'nin 81 ilinin tamamında deplasmanlı futbol oynanmasına imkan sağlayan Bölgesel Amatör Lig'de kulüplere getirilen 13 yaş altı, 17 yaş altı kategorilerinde yerel lige katılma ve bu kategoriler için gençlik geliştirme antrenörü istihdam etme kriterleri de ülke futbolunun kalitesini artırmaya dönük önemli bir adım olarak göze çarpıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24