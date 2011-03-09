-''BAL''IN İLK ŞAMPİYONU ERGANİSPOR İSTANBUL (A.A) - 09.03.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl başlatılan Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) ilk şampiyonu Erganispor oldu. TFF'den alınan bilgiye göre, 78 ilden toplam 143 takımın 12 grupta mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig'in 2. grubunda şampiyon, 6 Mart Pazar günü oynanan karşılaşmalarla belli oldu. Son hafta müsabakasında Cilo Yüksekovaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Erganispor grubunu lider bitirerek, Spor Toto 3. Lig'e yükselen ilk takım oldu. 2. grubu son iki sırada bitiren Kızıltepe Gençlerbirliği ve Birecik Belediyespor ise Amatör Yerel Lig'e düştü. Profesyonel takımı olmayan 26 ilde de futbol heyecanını yaşatan BAL'da gruplarını lider olarak bitirecek toplam 12 kulüp, 2011-2012 sezonunda Spor Toto 3. Lig'de mücadele edecek. Türkiye'nin 81 ilinin tamamında deplasmanlı futbol oynanmasına imkan sağlayan Bölgesel Amatör Lig'de kulüplere getirilen 13 yaş altı, 17 yaş altı kategorilerinde yerel lige katılma ve bu kategoriler için gençlik geliştirme antrenörü istihdam etme kriterleri de ülke futbolunun kalitesini artırmaya dönük önemli bir adım olarak göze çarpıyor.