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Balıklıgöl’e düşürdüğü nişan yüzüğünü belediye personeli buldu

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da bir kadın öğretmenin Balıklıgöl’de suya düşürdüğü 8 bin lira değerindeki yüzük, belediye personeli tarafından botla yapılan aramayla bulunarak, sahibine teslim edildi

03 Kasım 2017 23:41

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da bir kadın öğretmenin Balıklıgöl’de suya düşürdüğü 8 bin lira değerindeki yüzük, belediye personeli tarafından botla yapılan aramayla bulunarak, sahibine teslim edildi.
Kentin simgesi olan Balıklıgöl’e gezmeye giden öğretmen Feyza K., parmağına sıkışan nişan yüzüğünü çıkarmak istedi. Bu sırada yüzük, elinden kayıp göle düştü. Gözyaşlarına boğulan Feyza K., görevli personelden yardım istedi. Botla gölde arama yapan Eyyübiye Belediyesi personeli, uzun uğraşlar sonucu yüzü buldu. Maddi değeri 8 bin lira olan yüzüğüne kavuşan kadın öğretmen, ekibe teşekkür etti.

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