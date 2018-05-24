Balıkların ölümüne neden olanlar cezasız kalmayacak (2)

BALIK ÖLÜMLERİNE SUÇ DUYURUSU

Aydın\'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Havzası\'ndaki azmaklarda toplu balık ölümleri doğa dostlarını harekete geçirdi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) toplu balık ölümlerini \'toplu katliam\' olarak nitelendirip, sorumluların cezalandırılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, \"Toplu katliam gibi duran ölümlerde, başta yöre insanlarının \'sarı balık\' dediği sazan olmak üzere kefaller, yılan balıkları, İsrail sazanlarının da aralarında bulunduğu binlerce balık telef oldu. Parmak büyüklüğündekilerden balıklardan, yaklaşık 10 kilograma kadar ulaşan sazanlara kadar azmaklarda hiç tahmin edemeyeceğimiz büyüklükteki balıkların öldüğünü tespit ettik\" diyerek ölümlerin ekosisteme büyük zarar verdiğini söyledi.

\'BALIĞIN KÖKÜ KURUDU\'

Yöredekilerin \'Burada balığın kökü kurudu\' diyerek durumun vahametini ortaya koydukları toplu ölümlerin en çok balıkçıları üzdüğünü söyleyen Sürücü, şöyle dedi:

\"Anayol ile deniz arasındaki 6 kilometrelik mesafede suyun rengi katran gibi ve yüzeyi tamamen balıklarla kaplı. Uzun süredir rastlanmayan 20 kilograma yakın ağırlıkta yayın balıkları ölmüş. Ne yazık ki bugün gelinen sonuca bakıldığında, durumun dünden daha kötüye gittiğini göstermektedir. Biz sadece ölen balıkları görebiliyoruz. Buradaki ekosistem içinde neleri kaybettiğimizin belki de farkında bile olamayacağız. Bölgenin ekolojisi büyük bir yara almıştır. Bunun sorumluları mutlaka bulunmalı ve gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır. Uluslararası sözleşmelerle koruma altında bulunan Büyük Menderes Deltası\'nın biyolojik çeşitliliğine zarar veren dış kaynaklı atıkların ve kirliliğin nedenlerinin araştırılarak, çevreyi kasten kirleten kişi ve kurumların cezalandırılması için Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvuru yaptık. Belki bu bölgenin insanı hiçbir zaman Büyük Menderes\'te bir daha yüzemeyecek, suyunu süzerek içemeyecektir. Hiç olmazsa bu ekosistem içinde yaşayan canlıları yaşatmayı, insan sağlığını yakından ilgilendiren temiz bir suyla çiftçilerin ürünlerini üretmesini ve Türkiye\'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Büyük Menderes Deltası Milli Parkı\'nda biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir olmasını sağlayabiliriz. Sorun da belli, çözüm de. Bunları uygulayacak ve uygulatacak sorumluları göreve davet ediyoruz.\"



Latif SANSÜR/SÖKE (Aydın), (DHA)



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