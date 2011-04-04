-BALIKLAR AŞILANACAK ELAZIĞ (A.A) - 04.04.2011 - Keban Alabalık A.Ş. tarafından alınan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk olduğu bildirilen aşılama makinesi ile yılda 50 milyon balık aşılanabilecek. Keban Alabalık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Şimşek, yaptığı açıklamada, yeni alınan aşı makinesi ile kendilerine ait olan Adıyaman Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı, Keban Çırçır mevkisi, Karakaya Barajı 10. Bölgesi ve Keban Baraj Gölü 3. Bölgesi'ndeki bulunan 50 milyon alabalığı aşılayacaklarını belirtti. Aşılamalarla balıkların hastalanmasını engellediklerini, hasta olmayan balıkların çabuk büyüdüklerini ve balık verimlerinin de arttığını kaydeden Şimşek, ''Aşılama makinesini tesislerimize 80 bin liraya mal ettik. Aşılama makinesi Türkiye'de Kayseri bölgesinde ilk olarak uygulanmaya başlanıldı, ikinci olarak olarak biz getirdik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ilk olarak bölgeye kazandırdık'' dedi. Aşılama makinelerinde, 30 gram civarındaki balıkların otomatik olarak aşılandığını ve bu kiloda olan balıkların sadece makinenin giriş kısmına elle bırakılmanın yeterli olacağını anlatan Şimşek, otomatik olarak hareket eden pistonlar vasıtasıyla balıkların teker teker aşılandığını sözlerine ekledi.