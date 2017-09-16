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Spor

Balıkesirspor'un şansı döndü

  Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA) TFF 1

16 Eylül 2017 14:17

 

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)

TFF 1. Lig\'in 2\'nci haftasında sahası bakımda olan Erzurumspor\'la Elazığ Atatürk Stadı\'nda oynadığı maçta galibiyeti 90 ve 90+2. dakikada yediği gollerle kaçırıp sahadan 4-3 yenik ayrılan Balıkesirspor Baltok, aynı statta bu kez Elazığspor\'dan 90+3. dakika golüyle 1 puanı kopardı. Henüz 1. dakikada Mertan\'ın golüyle 1-0 mağlup duruma düştüğü karşılaşmada 55\'te Nizamettin\'in penaltısıyla skoru eşitleyen Bal-Kes, 72\'de Tatos\'un filelere giden vuruşuna engel olamadı. Ancak 90+3. dakikada Sedat\'ın kornerinde Bjarnason topu kendi ağlarına gönderince müsabaka 2-2 sona erdi.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, üç hafta önce gözyaşı döktükleri Elazığ\'dan bu kez puanla dönmenin sevincini yaşarken, Teknik Direktör Can Cangök, \"Bu ligde her puanın büyük önemi var\" dedi. Seyredenlerin zevk aldığı bir maç oynadıklarını dile getiren Cangök, \"Elazığspor kazansaydı, aradaki farkı açılacaktı. Bu açıdan aldığımız puan çok değerli. Her takım buradan puan çıkaramaz. Sahada doğruları yapmaya çalışan bir ekibiz. Son anda transfer tahtasını açtık, kadroya takviye yaptık. Bunun karşılığını da görüyoruz. Takım olarak iyi oynuyoruz. Daha da iyi olacağız\" şeklinde konuştu.


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