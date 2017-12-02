Balıkesirspor'un konuğu Giresunspor

BALIKESİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de deplasmanda Denizlispor\'u 2-0 yenerek 2 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran ve Play-Off yarışını sürdüren Balıkesirspor Baltok, yarın evinde zirve mücadelesi veren Akın Çorap Giresunspor\'la karşılaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı\'nda saat 15.30\'da başlayacak maçı Sarper Barış Saka yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları kapalı tribün birinci kategori 50 TL, ikinci kategori 20 TL, maraton tribünü 10 TL, misafir ve kale arkası tribünü 7.5 TL olarak açıklandı. Balıkesir ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi maçı izlemeye gelecek taraftarlara 5 bin adet Balıkesirspor forması hediye edecek. Daha önce Eskişehirspor randevusunda dağıtılması planlanan ancak yetiştirilemeyen formalar bu kez taraftarlarla buluşturulacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, kulübün her zaman yanında olduğunu ve desteğini esirgemeyeceğini söyleyerek, \"Balıkesirspor\'un Süper Lig\'e dönmesi için tüm camia kenetlenmeli. Herkesi maça davet ediyorum\" dedi.

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