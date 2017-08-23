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Spor

Balıkesirspor'un Altınordu'ya şansı tutmuyor

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'deki sezonun ilk iki maçında Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayıp 1 puanla yetinen Balıkesirspor Baltok'un şansı, bu hafta ağırlayacağı

23 Ağustos 2017 15:47

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'deki sezonun ilk iki maçında Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayıp 1 puanla yetinen Balıkesirspor Baltok\'un şansı, bu hafta ağırlayacağı Altınordu\'ya da tutmuyor. Balıkesirspor, rakibini en son 31 yıl önce mağlup etti. 
Altınordu\'ya karşı son galibiyetini 10 Mayıs 1986 tarihinde İzmir\'de oynanan Türkiye 2\'nci Lig B Grubu karşılaşmasında, 3-0\'lık skorla alan kırmızı beyazlılar, bu maçın ardından yapılan 10 mücadelede 3 puana hasret kaldı.
Bu maçın ardından Altınordu ile oynadığı 10 maçta 5 beraberlik, 5 yenilgi alan Balıkesirspor, rakibini iç sahada ise son olarak 34 yıl önce, 29 Mayıs 1983\'te 1-0 yendi. İki takımın tarihlerinde oynadığı toplam 34 maçın 10\'unu Balıkesirspor kazanırken 8 maç berabere bitti.
Altınordu, sahadan 16 kez galibiyetle ayrıldı.
Son iki sezon TFF 1\'inci Lig\'de 4 kez karşılaşan iki ekipten yüzü gülen Altınordu oldu. 2015-16 sezonunda oynanan iki maç da 0-0 sonuçlandı. Geçen sezon İzmir\'deki maçta Altınordu penaltı golüyle 1-0 galip geldi. İki takımın Balıkesir\'de oynanan son maçı ise 1-1 bitti. 
TARAFTARDAN MORAL
Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında iki kez 2 farklı öne geçip 4-3 mağlup olan Balıkesirspor, bu yenilgiyi unutmaya çalışırken taraftarlar takıma moral ziyaretinde bulundu. Antrenman öncesi Başkan Remzi Boncuk, Teknik Direktör Can Cangök ve kaptan Burak Çalık ile bir süre sohbet eden taraftarlar, oyunculara çiçek verip tatlı ikramında bulundu. Takıma güvenlerinin devam ettiğini belirten taraftarlar, desteklerinin artarak devam edeceğini belirttiler.

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