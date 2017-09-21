Balıkesirspor'u Portekizliler yaktı

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA) - Balıkesirspor Baltok\'a, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Ulusal Kulüp Lisansı almak için gerekli mali kritelerleri yerine getirmediği gerekçesiyle 3 puan silme cezası verilirken, yönetim Tahkim Kurulu\'na itiraz etme kararı aldı. Geride kalan iki ay içinde yaklaşık 15 milyon TL ödeme yaparak transfer yasağını kaldırıp, Ulusal Kulüp Lisansı için gerekli mali kritelerleri yerine getiren yönetim, 2014-15 sezonunda forma giyen Portekizli Andre Santos ve Nuno Cuelho\'nun yaklaşık 1.8 milyon Euro tutarındaki alacaklarının ödenmesiyle ilgili yazının 16 Eylül\'de kulübe ulaşmasıyla çaresiz kaldı.

Cezanın kaldırılması için Tahkim Kurulu\'na itirazda bulunacaklarını ifade eden yönetim, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: \"Özellikle Andre Santos dosyası 2017 yılında karara bağlandığından bu yılın kulüp lisansına engel teşkil etmemektedir. İtirazımız olumsuz sonuçlansa bile takımımızın kapasitesi silinen 3 puanı telafi edecek güçtedir. Kulübümüzün borçlarını sıfırlayarak sağlıklı bir mali yapıya kavuşturma amacında olan yönetimimizin kalan borçlarla ilgili görüşmeleri halen devam etmektedir. Her an başka sorunlara yol açabilecek kalan borçları da ödeyebilmek için büyük bir çaba sarfediyoruz.\"



