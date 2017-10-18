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Spor

Balıkesirspor'da yeni kaptan Nizamettin

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de Gaziantepspor galibiyetine rağmen takım içindeki tartışmaların bitmediği Balıkesirspor Baltok'ta kadro dışı kalan Burak Çalık'ın yerine kaptanlık görevine Nizamettin Çalışkan getirildi

18 Ekim 2017 15:30

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de Gaziantepspor galibiyetine rağmen takım içindeki tartışmaların bitmediği Balıkesirspor Baltok\'ta kadro dışı kalan Burak Çalık\'ın yerine kaptanlık görevine Nizamettin Çalışkan getirildi.
Okan Alkan\'ın Teknik Direktör Can Cangök\'ün talebiyle kadro dışı kalması kararını protesto eden Burak\'ın antrenmana çıkmayıp Gaziantepspor karşısında 18\'e alınmayarak kadro dışı bırakıldığı kırmızı-beyazlılarda yönetim, sessizliğini bozdu. Gelişen olaylardan sonra kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayan yönetim, takım kaptanlığına Nizamettin\'in getirildiğini duyurdu. Açıklamada, \"Son iki sezondur takımımızın kaptanlığını üstlenen Burak Çalık, yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizin aldığı karar doğrultusunda bu görevi Nizamettin Çalışkan\'a teslim etmiştir. Kamuoyuna duyurulur\" ifadeleri yer aldı.

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