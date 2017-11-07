Balıkesirspor'da savunma sıkıntısı

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA) TFF 1\'inci Lig\'de İstanbulspor\'a 4-1 yenilerek Play-Off hattındaki yerini rakibine kaptıran Balıkesirspor Baltok, bu sezon oynadığı 11 maçın 10\'unda kalesinde gol gördü. Balıkesirspor, ligde yalnız 2-0 kazandığı Gaziantepspor mücadelesinde gol yemedi. Bu sezon 11 haftada rakip forvetlere 20 kez gol izni veren Balıkesirspor, ağlarında en çok gol gören 3\'üncü takım oldu. Gol yememeyi takıma bir türlü empoze edemediğini söyleyen Teknik Direktör Can Cangök, \"Gol yemediğimiz takdirde ligin en iyi takımı oluruz\" diye konuştu.

Cangök, performansıyla ilk kez Ümit Milli Takım\'a davet edilen Sedat Şahintürk\'ü de kutladı. İstanbulspor deplasmanında kırmızı-beyazlıların tek golünü atan 21 yaşındaki futbolcunun ay-yıldızlı ekipte forma giyecek olmasının sevindirici olduğunu belirten Cangök, \"Biz de milli maçlar için lige verilen arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Ligin en çok gol atan takımı olduğumuz gibi en fazla gol yiyen takımlardan biri biziz. İstanbulspor yenilgisini ders alarak unutmamız lazım. Ara sonrası Eskişehirspor\'u yenmeliyiz\" dedi.