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Spor

Balıkesirspor'da Okan Alkan süresiz kadro dışı bırakıldı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de sezona verilen milli maç arasında Süper Lig temsilcisi Teleset Mobilya Akhisarspor'la oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kazanan Balıkesirspor Baltok'ta Okan Alkan, disiplinsiz hareketleri gerekçesiyle sür

09 Ekim 2017 16:40

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de sezona verilen milli maç arasında Süper Lig temsilcisi Teleset Mobilya Akhisarspor\'la oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kazanan Balıkesirspor Baltok\'ta Okan Alkan, disiplinsiz hareketleri gerekçesiyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.
Kırmızı-beyazlılara 2014 yılında Bucaspor\'dan transfer olan 25 yaşındaki futbolcuya 30 bin TL de para cezası kesildi. Balıkesirspor\'da ilk 11\'in değişmez futbolcularından olan Okan, ligdeki Samsunspor maçında 72\'nci dakikada oyundan alındıktan sonra teknik heyete tepki göstermişti.
Tecrübeli futbolcunun süresiz kadro dışı bırakılmasının haberi kırmızı-beyazlı kulubün resmi internet sitesinde, \"A takım futbolcularımızdan Okan Alkan, Samsunspor maçında oyundan çıktıktan sonra sergilemiş olduğu disiplinsiz davranışlar nedeniyle teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakılmış ve ayrıca kendisine 30 bin TL para cezası verilmiştir. Oyuncumuz, çalışmalarını verilen program doğrultusunda antrenör nezaretinde takımdan ayrı olarak sürdürmektedir\" denildi.

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