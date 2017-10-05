Balıkesirspor'da Nizamettin 15 maç sonra kızardı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig ekibi Balıkesirspor Baltok\'un orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan, kırmızı-beyazlı formayla 15 maç sonra tekrar kırmızı kart görmenin üzüntüsünü yaşadı.

Geçen sezon 26 Mart\'ta Ümraniyespor deplasmanında 73\'üncü dakikada direkt kırmızı kart gören Nizamettin, geçtiğimiz pazar günü Ankara\'da oynanan Samsunspor karşılaşmasında bu kez 56\'ncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Nizamettin\'in oyundan atıldığı iki karşılaşmayı da kaybeden Balıkesirspor\'da, 15 haftalık süreçte başka hiçbir futbolcu kırmızı kartla cezalandırılmadı.

Balıkesirspor, geçen sezonki 2-0\'lık Ümraniyespor yenilgisinin ardından Samsunspor, Denizlispor, Gazişehir Gaziantep FK, Altınordu, Boluspor, Şanlıurfaspor, Manisaspor, Elazığspor ve Ümraniyespor randevularında, bu sezon ise Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu, Ankaragücü, Elazığspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında sahada eksik kalmadı. Öte yandan kırmızı-beyazlılar, milli maç nedeniyle lige verilen arada pazar günü Süper Lig temsilcisi Teleset Mobilya Akhisarspor\'la hazırlık maçı yapacak. Atatürk Stadı\'nda ücretsiz olacak maç saat 15.00\'te başlayacak.