Balıkesirspor'da mağlubiyet üzüntüsü

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de deplasmanda önce 2-0, ardından 3-1 öne geçtiği maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'a 89 ve 90+2\'nci dakikada yediği gollerle 4-3 yenilen Balıkesirspor Baltok, taraftarını üzdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'un cezası nedeniyle Elazığ Atatürk Stadı\'nda, ev sahibi taraftara kapalı oynanan maçta Oğuz ve Nizamettin\'in golleriyle 2-0\'lık skoru yakalayan, rakip takımdan Burhan Eşer\'in golüne de Mehmet Boztepe\'yle karşılık verip 3-1 öne geçen Balıkesirspor, 60\'ıncı dakikada Haris Harba\'nın golüne engel olamadı ardından Hamza Youness\'in 89 ve 90+2\'nci dakikadaki golleriyle sahadan eli boş ayrıldı.

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, mücadelenin ardından, \"Bizim adımıza dramatik bir maç oldu. Ama futbolun içerisinde böyle maç kaybetmeler var. Büyük takımlar bile zaman zaman kaybediyor. Bu karşılaşmadan kendi adımıza çıkaracağımız çok ders var.

Biraz gevşememizin bedelini pahalı ödedik\" dedi.

Daha iyi pas yapan ve topa sahip olan tarafın kendileri olduğunu vurgulayan Cangök, \"Çok basit iki hata yaptık. Bedeli ağır oldu. Bu hatalardan ders çıkartarak önümüzdeki maçlarda daha iyi konsantre olmalıyız. Basit gol yememeye çalışmamız lazım. Takımlar için böyle mağlubiyetler biraz zordur. Hırpalanması çok olur. Bunu kısa sürede aşmanın peşine düşeceğiz\" diye konuştu.

2 MAÇTA 6 GOL

Balıkesirspor Baltok, ligin ilk iki maçında galip gelemezken kalesinde 6 gol gördü. Geçen hafta kendi evinde Adana Demirspor karşısında 2-1\'lik galibiyeti koruyamayan ve 2-2 beraberliğe razı olan kırmızı beyazlılar bu kez 3 puana çok yakınken yine Balıkesir\'e puansız döndü.