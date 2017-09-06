Balıkesirspor'da imzalar tamam

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA) - TFF 1. Lig\'de Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nda dosyası olan alacaklı futbolcuların ödemelerini gerçekleştirip transfer yasağını kaldıran Balıkesirspor Baltok, aynı gün prensip anlaşmasına vardığı Ümraniyespor\'dan ayrılan Steve Beleck ve Mahatma Otoo ile geçtiğimiz sezonu Gazişehir Gaziantep\'te tamamlayan Cumali Bişi\'yle sözleşme imzaladı. Beleck ve Otoo\'nun 2\'şer, Cumali\'nin ise 1 yıllık imza attığı öğrenildi.

Balıkesirspor Baltok\'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, \"Teknik heyetin raporu doğrultusunda gerçekleştirilen transferlerde kadro yapısına uygunluk ve maddi dengeleri bozmayacak şekilde bir anlayış benimsenmiştir. Takımla birlikte ilk idmanlarına çıkacak olan her 3 oyuncumuza da Balıkesirspor Baltok çatısı altında başarılı bir sezon diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz\" ifadeleri yer aldı.

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