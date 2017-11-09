Balıkesirspor'da futbolculara uyarı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de geçen hafta İstanbulspor\'a 4-1 yenilip üst sıralara tırmanma şansını tepen Balıkesirspor Baltok\'ta futbolculara uyarı geldi.

Teknik direktör Can Cangök, Cüneyt, Foxi ve Abdulkadir\'in sarı kart sınırına geldiğini belirterek, \"Gelecek hafta evimizde oynayacağımız Eskişehirspor karşılaşmasında bu futbolcuların çok dikkatli olmalarını istiyorum. Herkes sinirlerine hakim olacak. Gereksiz kart görüp kimsenin cezalı duruma düşmesini istemiyorum. Kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Herkese ihtiyacım olacak\" diye konuştu.

Eskişehirspor maçından sonra karşılaşacakları Denizlispor karşılaşmasına eksiksiz çıkmak istediklerini belirten deneyimli teknik adam, \"İstanbulspor mağlubiyeti moralimizi bozdu. Ancak geçmişi unutup yeniden çıkışa geçeceğiz\" yorumunu yaptı. İstanbulspor karşısında bu sezonun en farklı mağlubiyetini aldıklarını ifade eden Başkan Remzi Boncuk ise takıma güvenini tam olduğunu dile getirdi. Boncuk, \"Moral bozacak bir durumumuz yok. Biz elimize gelen fırsatları kaçırdık, İstanbulspor pozisyonları değerlendirdi. Eskişehirspor maçıyla yeniden ayağa kalkacağız\" dedi.