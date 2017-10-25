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Spor

Balıkesirspor'da Burak Çalık resmen kadro dışı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de son iki maçını kazanarak Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından silinen 3 puanını telafi eden Balıkesirspor Baltok'ta kaptanlığı elinden alınarak 2 haftadır ilk 18'e alınmayan Burak Çalık, resmen kadro dışı b

25 Ekim 2017 16:29

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de son iki maçını kazanarak Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından silinen 3 puanını telafi eden Balıkesirspor Baltok\'ta kaptanlığı elinden alınarak 2 haftadır ilk 18\'e alınmayan Burak Çalık, resmen kadro dışı bırakıldı.
Okan Alkan\'ın teknik heyetin raporuyla kadro dışı bırakılmasına tepki göstererek antrenmana çıkmadığı için son 2 maçta oynatılmayan ve kaptanlığı da alınan futbolcuyla ilgili kriz çözülmeyince yönetim kadro dışı kararı verdi. Takımın en eski isimlerinden olan Burak\'a teknik heyete ve futbolcu arkadaşlarına karşı olumsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılmasının yanında 30 bin TL de ceza kesildi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada Burak Çalık\'ın yönetimin tüm uyarılarına rağmen takındığı olumsuz tavrını sürdürdüğüne dikkat çekildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Profesyonel futbolcumuz Burak Çalık, yaklaşık 2 haftadır hem teknik heyete, hem kulüp yöneticilerine hem de takım arkadaşlarına karşı olumsuz tavırlar sergilemesi, bu durumun takım ve yedek kulübesindeki sporcuların moral motivasyonunu olumsuz etkilemiş olması, takım kaptanı olarak görev ve yetkileri dışında hareket etmesi, sorumluluklarını yerine getirmemesi, antrenman ve kamp programlarına uymaması, herhangi bir sağlık raporu olmamasına rağmen ağrı iddiası ile antrenmana devam etmemesi, tedavi olmaması, olumsuz ve isteksiz tavrı ile takım içerisinde huzursuzluk oluşturması, tüm uyarılara rağmen bu tutumunu ısrarlı şekilde devam ettiriyor olması, bu durumun teknik heyetimiz tarafından rapor edilmiş olması nedeniyle, kulübümüzün disiplin talimatı uyarınca yönetim kurulumuz tarafından 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır\" ifadeleri yer aldı.

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