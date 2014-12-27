Balıkesirspor, futbolcusu sahaya geç çıkınca ikinci yarıya 10 kişi başladı!

Balıkesirspor'un defans oyuncularından Hasan Hatipoğlu sahaya çıkmakta geç kalınca konuk ekip mücadelenin ikinci yarısına 10 kişi başlamak zorunda kaldı.
Balıkesirspor'un deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendiği mücadelede sahalarda pek rastlanmayan bir olay yaşandı.
Hasan Hatipoğlu, Kardemir Karabükspor'la deplasmanda karşılaştıkları maçın ilk yarısının sonlarına doğru sakatlık geçirmişti. NTV Spor’da yer alan habere göre, soyunma odasında tedavisi uzayan oyuncu, ikinci yarıya çıkmakta gecikince hakem Süleyman Abay'ın düdüğüyle, Balıkesirspor ikinci devreye 10 kişi başladı.