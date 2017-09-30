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Spor

Balıkesirspor Başkent'te Samsunspor'la oynuyor

  BALIKESİR, (DHA) TFF 1

30 Eylül 2017 16:18

 

BALIKESİR, (DHA)

TFF 1. Lig\'de son 2 maçında Elazığspor ve Çaykur Rizespor\'la berabere kalan 9 puanlı Balıkesirspor Baltok, yarın deplasmanda 5 puanlı Samsunspor\'la kozlarını paylaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı\'nda yapılan saha bakım çalışmaları nedeniyle müsabaka Ankara 19 Mayıs Stadı\'nda oynanacak. Süleyman Abay\'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.00\'te başlayacak. Balıkesir temsilcisinde hafta içinde dizinde ağrıları olan Burak ve belinden rahatsızlığı bulunan Abdülkadir\'in iyileştiği belirtildi. Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, \"Rakibimiz son 4 maçının 3\'ünü kaybetti. Çıkışa geçmek istiyorlar. Zor bir maç olacak, ancak kazanmaktan başka düşüncemiz yok\" diye konuştu. 

 

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