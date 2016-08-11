Balıkesirspor Başkanı’na taciz suçlaması

PTT 1’inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor’da bir dönem psikolog olarak görev yapan 27 yaşındaki Z.G.C.’nin başkan Feyyaz Çiftçi’nin kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı, geçen 23 Haziran’da yapılan şikayetle ilgili kanıt ve emare olmadığını anlatırken, itiraz yolu açık olmak üzere kovuşturma yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Balıkesirspor kulübü de resmi internet sitesinde bugün açıklama yapıp Z.G.C’nin iddiasını yalanladı, yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Daha önce kulübün 50’ni yılı nedeniyle yapılan seminerde konuşma yapan ve Başkan Çiftçi tarafından kendisine ismi yazılı forma hediye edilen Z.G.C.’nin Cumhuriyet Savcılığı’na Çiftçi ve onun adına kendisini tehdit ettiğini belirttiği Batuhan Hakan Çalışkan’ı şikayet etti.

Z.G.C., savcılıkta başkası ile evli Başkan Çiftçi’nin kendisiyle duygusal ilişkiye girmek istediğini, bu teklifi reddettiğini, Feyyaz Çiftçi ve adamlarının kendisini ölümle tehdit ettiğini, aracına zarar verdiklerini söyledi. Z.G.C., Çiftçi’nin suç duyurusunda bulunmasından yaklaşık 2 ay önce kendisini bilmediği bir yere götürdüğünü, aracının torpido gözünden çıkardığı tabancayı kafasına dayayıp, hakkını helal etmesini istediğini söyledi.

Tanık olarak dinlenen Avukat Hale Özmen, Cihan ve Çiftçi’yi tanıdığını ancak aralarında ne gibi bir mesele geçtiğini bilmediğini söyledi. İfadeye çağrılan Başkan Feyyaz Çiftçi ise iddiaların kesinlikle doğru olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Tarafları dinleyen Cumhuriyet Savcılığı Cihan’ın iddiaları dışında başka delil ve emare olmadığını belirterek, itiraz yolu açık olmak üzere kovuşturma yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Balıkesirspor, haziran ayındaki olayın kentte yayın yapan bir internet sitesine düşmesinin ardından resmi sitesinde açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"İddiaya yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016/4302 soruşturma nolu kararında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Haberde adı geçen şahıs bir dönem kulübümüzde çalışmış, fakat görev alanına girmeyen konulara müdahil olduğu ve kulüp içerisindeki uygunsuz davranışları sebebiyle görevine son verilmiştir. Bu iddialar ile ilgili kulüp başkanımız adına yasal girişim başlatılacaktır ve sonuna kadar takipçisi olunacaktır" ifadeleri yer aldı.