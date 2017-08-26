Balıkesirspor Baltok'tan taraftarına 3 puanlık bayram hediyesi

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de ilk iki haftada sadece 1 puan alabilen Balıkesirspor Baltok, Altınordu\'yu Burak Çalık\'ın son dakika golüyle 2-1 yenerek galibiyetle tanışırken yıllar süren şanssızlığına da son verdi.

İzmir temsilcisi karşısında son galibiyetini 10 Mayıs 1986\'da deplasmanda elde eden kırmızı beyazlı ekip 31 yıl sonra kazanmanın sevincini yaşarken, doksan dakikanın ardından tribünlere giden futbolcular, taraftarlarla üçlü çekti. Altınordu karşısında son iç saha galibiyetini ise 29 Mayıs 1983\'de alan Balıkesirspor Baltok, 34 sene sonra gelen bu zaferle taraftarlarına bayram hediyesi vermiş oldu. Teknik direktör Can Cangök, geçen hafta 3-1 öne geçmelerine rağmen 4-3 kaybettikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçındaki travmayı atlattıklarını söyledi.

\"Erzurumspor önünde elimizdeki maçı vermiştik\" diyen tecrübeli teknik adam sözerini şöyle sürdürdü:

\"Son bir hafta, futbolculara Erzurumspor yenilgisinin bir kaza olduğunu anlatmaya çalıştık. Başka bir rakip olsaydı bu kadar zorlanmazdık. Altınordu bu ligin genç, en diri ekiplerinden biri. Kadrosunda 8-10 yıldır birlikte oynayan, kendi yaş gruplarında milli olan çok sayıda futbolcusu var. Bu takımı yenmek ve böylesine bir geri dönüşe imza atmak bizim adımıza moral oldu. Golün de son dakikada gelmesi bizim adımıza sevindiriciydi. Milli maç arasında kendimizi toparlayıp, şehrin bütünleşmesi ile daha güzel işlere imza atmak istiyoruz. Altınordu takımını da kutluyorum. Herkesin de şimdiden bayramı kutlu olsun\" dedi.

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