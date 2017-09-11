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Spor

Balıkesirspor Baltok'a moral ve umut

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- BİRİNCİ Lig ekibi Balıkesirspor Baltok, son 2 haftada Altınordu ve Ankaragücü karşısında galibiyetler elde ederken hem zirve yarışı için moral depoladı, hem de camiasına umut verdi

11 Eylül 2017 15:20

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- BİRİNCİ Lig ekibi Balıkesirspor Baltok, son 2 haftada Altınordu ve Ankaragücü karşısında galibiyetler elde ederken hem zirve yarışı için moral depoladı, hem de camiasına umut verdi.
Önceki hafta 1-0 geriye düştüğü maçta Altınordu\'yu Mehmet ve Abdulkadir\'in golleriyle 2-1 yenip rakibi karşısında tam 31 yıl sonra galip gelmenin coşkusunu yaşayan Balıkesirspor, benzer bir zafere dün Ankaragücü deplasmanında imza attı. Başkent\'te yine 1-0 yenik duruma düşen kırmızı beyazlı ekip, yeni transferleri Otoo ve Sedat\'ın golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Ankaragücü ile ilk kez 1975-76 sezonunda deplasmanda karşılaşıp rakibine 2-1 kaybeden Balıkesirspor, aynı sezon evindeki müsabakadan 1-1\'lik skorla ayrıldı. İki takımın yolu sonraki yıllarda bir daha kesişmezken, önceki gün Ankara\'da gerçekleşen randevuda rakibine üstünlük sağlayan Balıkesirspor, ilk buluşmadan 41 yıl sonra galibiyetle tanışmış oldu. Öte yandan haftayı Elazığspor deplasmanında geçirecek Balıkesirspor, 6\'ncı haftada evinde lider Çaykur Rizespor\'u konuk edecek. Bu iki müsabakada alınacak sonuçlar kırmızı beyazlı takımın ligdeki rotasını belirleyecek.

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