T24 LogoT24 Logo
Spor

Balıkesirspor Baltok, TFF Disiplin Kuruluna sevkedildi

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) Balıkesirspor Baltok, Adana Demirspor maçının 18 kişilik kadrosunda 13 Türk futbolcu bulundurmadığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi

24 Ocak 2018 21:32

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)

Balıkesirspor Baltok, Adana Demirspor maçının 18 kişilik kadrosunda 13 Türk futbolcu bulundurmadığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, Adana Demirspor maçında, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle TFF 1\'inci Lig Müsabakaları Statüsü Ek-2’nin 5’inci maddesi uyarınca PFDK\'ya sevk edildi. Söz konusu maddede; “Müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna ve yukarıdaki 2\'nci maddenin b bendindeki şartlara sahip en az 13 futbolcu bulundurulması zorunludur. Listede Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 5 futbolcu bulundurulabilir” denilirken, kırmızı-beyazlıların 18 kişilik kadroda 12 Türk futbolcuya yer verdiği görüldü.
Balıkesirspor Baltok, Adana Demirspor maçının 18 kişilik kadrosunda yer verdiği Türk isimler şunlar: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Bülent Cevahir, Oğuz Yılmaz, Furkan Çil, Nizamettin Çalışkan, Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen, Oğuzhan Çapar, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe, Doğa İşeri.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilmi DUYARBALIKESİR DHA Balıkesirspor Baltok Adana DemirsporTürkProfesyonel Futbol Disiplin Kuruluna PFDKTFFLigBalıkesirspor Baltok Adana DemirsporLig Müsabakaları Statüsü Ek2ninPFDKSözTürkiyeMilli Futbol Takımında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24