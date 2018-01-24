Balıkesirspor Baltok, TFF Disiplin Kuruluna sevkedildi

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)

Balıkesirspor Baltok, Adana Demirspor maçının 18 kişilik kadrosunda 13 Türk futbolcu bulundurmadığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, Adana Demirspor maçında, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle TFF 1\'inci Lig Müsabakaları Statüsü Ek-2’nin 5’inci maddesi uyarınca PFDK\'ya sevk edildi. Söz konusu maddede; “Müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna ve yukarıdaki 2\'nci maddenin b bendindeki şartlara sahip en az 13 futbolcu bulundurulması zorunludur. Listede Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 5 futbolcu bulundurulabilir” denilirken, kırmızı-beyazlıların 18 kişilik kadroda 12 Türk futbolcuya yer verdiği görüldü.

Balıkesirspor Baltok, Adana Demirspor maçının 18 kişilik kadrosunda yer verdiği Türk isimler şunlar: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Bülent Cevahir, Oğuz Yılmaz, Furkan Çil, Nizamettin Çalışkan, Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen, Oğuzhan Çapar, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe, Doğa İşeri.