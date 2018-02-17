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Spor

Balıkesirspor Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-1

BALIKESİR, (DHA) STAT: Balıkesir Atatürk HAKEMLER: Caner Ak (xxx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Gökhan Barcın (xx) BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx), - Oğuzhan Çapar (xx), Cüneyt Köz (xx), (Dk

17 Şubat 2018 18:55

BALIKESİR, (DHA)

STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Caner Ak (xxx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Gökhan Barcın (xx)
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx), - Oğuzhan Çapar (xx), Cüneyt Köz (xx), (Dk. 83 Oğuz Yılmaz)x), Nizamettin Çalışkan (xx), Furkan Çil (xx), Abdulkadir Özgen (xxx), Uğur Aygören (xx), Cumali Bişi (xxx), Otoo (xxx), Burak Çalık (xx),(Dk. 70 Mehmet Boztepe(x), Bülent Cevahir (xx),
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet Sabri Fener (xx), - Orhan Şam (xx), Alpaslan Öztürk (xx), Elmar Bjarnason (xx), Tatos (xx),(Dk. 69 Hora(x), Diarra (xxx),(Dk. 80 Muhamed Ildız(x), Murat Akça (xx), Canberk Dilaver (xxx), Halil İbrahim Pekşen (xx),(Dk. 62 Mertan Öztürk(x), Sezgin Çoşkun (xx), Silva (xx)
GOLLER: Dk. 48 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), Dk. 76 Diarra (Yetiş Yapı Elazığspor)
SARI KARTLAR: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), Canberk Dilaver, Diarra (Yetiş Yapı Elazığspor)
Spor Toto 1\'inci Lig\'de play-off yolunda mücadele eden Balıkesirspor Baltok, sahasında Yetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Balıkesirspor Baltok, Abdulkadir’in kafa golüyle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Misafir takım Yetiş Yapı Elazığspor’da 76\'ncı dakikada Diarra’nın golü ile beraberliği yakaladı. Yetiş Yapı Elazığspor’da Silva’nın kullandığı penaltıyı kaleci Vukovic kurtardı.
18’inci dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Furkan Çil\'in sağ kanattan gelen topa topuk vuruşunda top kalecide kaldı.
37’inci dakikada gelişen Tetiş Yapı Elazığspor yapılan ortada Balıkesirsporlu Bülent Cehavir kaleci Vukovic\'e göğsü ile geri pas verirken araya giren Alpaslan\'ın plasesini Vukovic çeldi.
48’inci dakikada Balıkesirspor Baltok sağ kanattan kazandığı serbest atışı kullanan Nizamettin’in ortasını Abdulkadir kafa ile ağlara gönderdi. Balıkesirspor 1-0 öne geçti.
76’ıncı dakikada Tetiş Yapı Elazığspor atağında kaleci Vukovic\'ten seken topta Lamine Dıarra topu boş kaleye attı. Yetiş Yapı Elazığspor 1-1 beraberliği yakaladı.
87’inci dakikada Balıkesirspor Baltok oyuncusu Oğuzhan Çapar’ın Murat Akça’ya yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kullanan Silva’nın şutunu kaleci Vukocic çeldi.

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