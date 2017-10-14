Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor: 2-0

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Engin Erdem (xx), Önder Yılmaz (xx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx) - Uğur (x), Oğuz (xxx), Glumac (xxx), Bülent (xxx), Muhammed Ali (xx) (Dk. 56 Sedat xx), Cumali (xx), Otoo (xxx) (Dk. 80 Cüneyt x), Aissati (xxx), Foxi (xx), Abdulkadir (xxx) (Dk. 89 Furkan Çil)

GAZİANTEPSPOR: Selçuk (x) - Hüseyin (xx), Hasan (x), Şenol (x), İlker (xx) (Dk. 80 Yunus x), Emirhan (x) (Dk. 46 Sait x), Müslüm (xx), Enes (xx), Gökhan (xx), Muhammet (xx), Yusuf (x) (Dk. 70 Erdal x)

GOLLER: Dk. 13 Abdulkadir, Dk. 33 Otoo (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Glumac, Foxi, Otoo, Abdulkadir (Balıkesirspor), Enes, Hüseyin (Gaziantepspor)

KIRMIZI KART: Dk. 57 Uğur (Balıkesirspor)

TFF 1\'inci Ligde Balıkesirspor Baltok, 3 maçlık galibiyet hasretine sahasında 10 kişi kaldığı maçta son sıradaki Gaziantepspor\'u yenerek son verdi: 2-0. Atatürk Stadı\'ndaki karşılaşmanın gollerini 13\'üncü dakikada Abdülkadir ve 33\'üncü dakikada Otoo attı. Kırmızı-beyazlılarda Uğur, 57\'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu\'nun verdiği 3 puan silme cezası henüz puan tablosuna işlemeyen Balıkesirspor, bu skorla puanını 12\'ye çıkartırken, Gaziantepspor ise 4 puanda kaldı.

12\'nci dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Abdulkadir\'in sağ çaprazda kaleci Selçuk\'u çalımlayıp kaleye şutladığı top auta çıktı.

13\'üncü dakikada ev sahibi öne geçti. Gaziantepspor defansının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Abdülkadir, sert ve düzgün bir bir şutla ağları havalandırdı: 1-0

33\'üncü dakikada fark 2\'ye çıktı. Otoo, Aissati\'nin müthiş pasını kaleci Selçuk\'un üzerinden gole çevirdi: 2-0.

Maçın ilk yarısı 2-0 Balıkesirspor Baltok \'un üstünlüğü ile kapandı.

57\'nci dakikada ev sahibi 10 kişi kaldı. Uğur, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını görüp oyundan ihraç oldu.

62\'nci dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Aissati\'nin sert şutunu kaleci Selçuk son anda kornere tokatladı.

Maç başka gol olmayınca karşılaşma 2-0 Balıkesirspor\'un üstünlüğüyle sonuçlandı.