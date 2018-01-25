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Spor

Balıkesirspor Baltok, B.B Erzurumspor karşısına 3 puan parolasıyla çıkacak

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - TFF 1’inci Lig’in ikinci yarısına Adana Demirspor’u yenerek 3 puanla başlayan Balıkesirspor Baltok, yarın oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına 3 puan parolasıyla çıkacak

25 Ocak 2018 18:37

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - TFF 1’inci Lig’in ikinci yarısına Adana Demirspor’u yenerek 3 puanla başlayan Balıkesirspor Baltok, yarın oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına 3 puan parolasıyla çıkacak.
TFF 1’inci Lig\'in 19’uncu haftasında Atatürk Stadı’nda Saat 18.00’de oynanacak karşılaşmayı, Kayseri Bölgesi hakemlerinden Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen\'in yardımcılıklarını Gökmen Olgaç ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mert Güzenge olacak.
Balıkesirspor Baltok, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının bilet fiyatları şu şekilde: Kapalı Tribün 1’inci kategori 50 TL, Kapalı Tribün 2’inci Kategori 20 TL, Maraton tribünü 10 TL, kale arkası Tribünü ve misafir tribünü 7,5 TL\"
Balıkesirspor Baltok, Erzurumspor karşısına şu 11\'li çıkacak: \"Atilla, Bülent, Oğuz, Cüneyt, Uğur, Cumali, Nizamettin, Abdülkadir, Otoo, Foxi, Mehmet.\"

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