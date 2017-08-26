Balıkesirspor Baltok-Altınordu maçından notlar

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİRSPOR Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, ilk iki maçta 6 gol yiyen kaleci Atilla Özmen\'den Altınordu karşılaşmasında da vazgeçmedi. Tecrübeli teknik adam, Hırvat kaleci Vukovic\'i yine yedek soyundurdu. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle Erzurumspor\'a karşı forma giyemeyen Okan, Altınordu önünde formasına yeniden kavuştu.

ALTINORDU\'da sakatlığı süren sağ kanat oyuncusu Enis Durak ve Alanyaspor\'dan transfer edilen yeni transfer Deniz Vural kadroda yer almadı. Tecrübeli ön libero Deniz, eski takımı Balıkesirspor\'a oynama şansı bulamadı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen haftaki ilk 11\'i bozmadı. İzmir ekibinde sakatlıktan çıkan kaleci Berke yedek soyundu.

BALIKESİRSPORLU taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar dikkat çekti. Maraton tribünündeki 10Kolikler maçın başlamasıyla birlikte takıma destek verdi. İstiklal Marşı\'nın ardından \"Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez\" diye bağıran kırmızı-beyazlı taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırıp, sevgi gösterilerinde bulundu. Altınordu\'yu ise sadece 10 taraftarı destekledi.