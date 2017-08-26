Balıkesirspor Baltok-Altınordu: 2-1

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, (DHA)

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Emin Yıldırım (xx), Furkan Ürün (xx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla (xxx) - Okan (xx), Oğuz (xx), Glumac (xx), Bülent (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 86 Furkan x), Cüneyt (xx), Nizamettin (xxx), Foxi (xx) (Dk. 64 Muhammet Ali xx), Burak (xxx), Abdulkadir (xxx) (Dk. 90 Oğuzhan)

ALTINORDU: Erce (xx) - Kerim (xx), Yusuf Arslan (xx), Seydi (xx), Yusuf Acer (xx), Murat (xx) (Dk. 89 Ali Mert), Oğulcan (xx), Serkan (xx) (Dk. 90 Fatih), Alican (xx), Barış (xx) (Dk. 67 Erdoğan xx), Mirkan (xx)

GOLLER: Dk. 33 Mirkan (Altınordu), Dk. 65 Abdulkadir, Dk. 89 Burak (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Seydi, Oğulcan (Altınordu), Mehmet (Balıkesirspor)



BİRİNCİ Lig\'de 3. hafta mücadelesinde Balıkesirspor, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta evinde Altınordu\'yu 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanıştı. Rakibi karşısında 31 yıl sonra galip gelen Balıkesirspor bu sonuçla puanını 4\'e yükseltirken, Altınordu ise 4 puanda kaldı. Altınordu\'nun golü 33. dakikada Mirkan\'dan gelirken, Balıkesirspor\'un gollerini ise 65. dakikada Abdulkadir, 89. dakikada ise Burak kaydetti.

3. dakikada Barış Alıcı mükemmel bir vuruşla kaleyi yokladı, kaleci Atilla topu zor da olsa uzaklaştırdı.

17. dakikada sağdan yapılan ortada Foxi ceza alanı içinde çok uygun durumda olmasına karşın kötü vurdu, top üstten auta çıktı.

33. dakikada Mirkan yayın üstünde topla buluştu, Glumac\'ı çalımladı, vuruşunda top kaleci Atilla\'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 0-1.

42. dakikada kaptan Burak\'ın geliştirdiği atakta Altınordu ceza sahası karıştı, top yine Burak\'ın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.

İlk yarı Altınordu\'nun üstünlüğüyle sona erdi.

45. dakikada Balıkesirsporlu Mehmet\'in ortasında Glumac\'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

56. dakikada Alican\'ın ceza alanı dışından sert şutunda Atilla iyi yer tuttu ve ikinci gole izin vermedi.

65. dakikada Mehmet\'in sağdan ortasında Abdulkadir ceza alanı içinde topu kontrol etti, plase ile kaleci Erce\'yi çaresiz bıraktı: 1-1.

80. dakikada Erdoğan\'ın sert şutu kaleci Atilla\'dan döndü.

89. dakikada ev sahibi ekip atağında Cüneyt\'in sağdan ortasında Abdulkadir ceza sahası içindeki Burak\'ı gördü. Kaptan Burak plase ile maçın skorunu belirledi: 2-1.