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Spor

Balıkesirspor Baltok - Grandmedical Manisaspor: 4-1

Devrim DERİN - BALIKESİR, (DHA) STAT: Balıkesir Atatürk HAKEMLER: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Emin Yıldırım BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla (xxx) (Dk

04 Mayıs 2018 23:05

Devrim DERİN - BALIKESİR, (DHA)

STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Emin Yıldırım
BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla (xxx) (Dk. 57 Vukovic xx), Oğuzhan (xx), Cüneyt (xx), Nizamettin (xxx), Muhammet (xx), Abdulkadir (xxx), Uğur (xx), Sedat (xxx) (Dk. 78 Mehmet Boztepe xx), Otoo (xxx) (Dk. 69 Burak Çalık xx), Bülent (xx), Cumali (xxx)
GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Zafer (xx), Hüseyin (xx), Furkan (xxx) (Dk. 77 Ömer Atiş x), Akın (xx) (Dk. 46 Alper xx), Ulaş (xx), Asım (xx), Ömer Mang (x) (Dk. 17 Berk xx), İlkay (xxx), Kemal (xx), Ömer Buğdaycı (xx), Kağan (xx)
GOLLER: Dk. 26 Abdulkadir, Dk. 40 (P) Nizamettin, Dk. 74 Burak, Dk. 82 Mehmet (Balıkesirspor Baltok) - Dk. 38 Ulaş (Grandmedical Manisaspor)

Spor Toto 1\'inci Lig’in 34\'üncü haftasında Balıkesirspor Baltok, Grandmedical Manisaspor\'u 4-1 mağlup etti.

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