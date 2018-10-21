Balıkesirspor Baltok - Boluspor: 0-1

Devrim DERİN / BALIKESİR (DHA)

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Emre Malok (xxx), Kemal Mavi (xxx), Murat Altan (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx), Nizamettin (xx) (Dk. 87 Belek xx), Muhammed (xx), Furkan (xx), Abdulkadir (xx), Sedat (xxx), Okan (xx), Oğuz (xxx), Otoo (xx) (Dk. 87 Cumali xx), Glumac (xx), Bülent (xx)

BOLUSPOR: Gökhan (xx), Berkay (xx), İsmail (xx) (Dk. 61 Melih xx), Akabueze (xxx) (Dk. 89 Burak xx), İshak (xx), Etoundi (xx), Uğur (xx), Ufuk (xx), Dimov (xx), Yusuf (xx), Mustafa (xx) (Dk. 61 Koçer xxx)

GOL: Dk. 84 Koçer (Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Abdülkadir (Balıkesirspor Baltok)

SARI KART: Vukovic (Balıkesirspor Baltok)

Spor Toto 1\'inci Lig’in 9’uncu haftasında Balıkesirspor Baltok evinde Boluspor\'a 1-0 mağlup oldu.

Ligin 5\'inci haftasında oynanan maçta yaşanan saha olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama ve 100 bin TL para cezası verilen Balıkesirspor Baltok sahaya taraftarından yoksun çıktı. Boluspor taraftarları ise mücadeleyi tribünlerden takip etti.

9’uncu dakikada Balıkesirspor Baltoklu Nizamettin’in pasına hareketlenen Sedat\'ın sağdan çizgiye inerek vurduğu top Bolusporlu oyunculara çarparak kornere çıktı.

12’nci dakikada Boluspor’un soldan atağında Mustafa’nın sert şutunda kaleci Vukovic topu tokatladı, devam eden pozisyonda Etoundi vurdu, yine Vukovic topun kaleye gitmesini engelledi. Daha sonrasında yaşanan karambolde Balıkesirspor Baltok defansı topu kornere gönderdi.

21’inci dakikada Balıkesirspor Baltoklu Sedat’ın ceza sahası dışından şutunu kaleci Gökhan kornere çelmeyi başardı.

45’inci dakikada Balıkesirspor Baltok’tan Sedat’ın ceza sahası dışından şutunda yerde seken top direğin yanından auta gitti.

48’inci dakikada frikik kullanan Balıkesirspor Baltok oyuncusu Nizamettin’in sert şutu kale direğinin üstünden geri dönerken, dönen topa vuran Sedat’ın şutunda top auta çıktı.

84’üncü dakikada Boluspor’dan Melih’in ceza sahasına ortasında topa gelişine vuran Koçer’in sert şutu ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma Boluspor\'un 1-0\'lık galibiyetiyle sona erdi.

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