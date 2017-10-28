Balıkesirspor Baltok - Adanaspor: 4-1

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx) Gökmen Olgaç (xx) Mehmet Yıldırım (xx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx)- Cüneyt (xxx), Oğuz (xxx), Glumac (xxx), Bülent (xxx), Cumali (xx) Nizamettin (xx) (Dk. 90 Furkan Çil ), Otoo (xxxx) (Dk. 90 Sedat Şahintürk), Aissati (xx), Foxi (xxx), Abdulkadir (xxx) (Dk. 65 Mehmet Boztepe xxx)

ADANASPOR: İrfan Can (x)- Digao (xx), Didi (x), Onur (xx), Gökhan (x), Oğuz Han (x) (Dk. 58 Bahattin x), Renan (xx), Tevfik (x) (Dk. 70 Bekir x), Koman (x) (Dk. 58 Sercan x), Abdulaziz (x), Megaye (xx)

GOLLER: Dk. 16 ve Dk. 85 Otoo, Dk. 52 Abdulkadir, Dk. 90+4 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor), Dk. 27 Megaye (Pen) (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Koman, Onur (Adanaspor), Aissati (Balıkesirspor)



TFF 1. Lig\'de son 2 maçta Gaziantepspor\'u 2-0, Boluspor\'u da 4-2 yenip tırmanışa geçen Balıkesirspor Baltok, Adanaspor\'u da eli boş gönderdi: 4-1. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci devresinde gol şov yapan kırmızı-beyazlılar puanını 15\'e çıkartarak zirve yarışına ortak oldu. Adanaspor ise 14 puanda kalıp, tırmanışa geçme şansını tepti.

16. dakikada Balıkesirspor gol perdesini açtı. Foxi\'nin pasında topla buluşan Otoo sert bir şutla kaleci İrfancan\'ı mağlup etti: 1-0.

27. dakikada Adanaspor skoru eşitledi. Ceza sahasında Oğuz\'un topa elle müdahalesi sonucunda hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Megaye fileleri sarstı: 1-1.

41. dakikada Tevfik seri çalımlarla ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Balıkesirspor kalecisi Vukovic gole izin vermedi.

52. dakikada Bal-Kes bir kez daha öne geçti. Ceza sahasına sokulan Abdulkadir aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

85. dakikada Balıkesirspor golleri üçledi. Mehmet Boztepe\'nin pasına hareketlenen Otoo kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1.

90 +4 dakikada gol yağmuru devam etti. Üçüncü golün asistini yapan Mehmet Boztepe\'nin şutu skoru belirledi: 4-1.



