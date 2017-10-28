T24 LogoT24 Logo
Spor

Balıkesirspor Baltok - Adanaspor: 4-1

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx)  Gökmen Olgaç (xx) Mehmet Yıldırım (xx) BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx)- Cüneyt (xxx), Oğuz (xxx), Glumac (xxx), Bülent (xxx), Cumali (xx)  Nizamettin (xx)  (Dk

28 Ekim 2017 18:38

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx)  Gökmen Olgaç (xx) Mehmet Yıldırım (xx)
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx)- Cüneyt (xxx), Oğuz (xxx), Glumac (xxx), Bülent (xxx), Cumali (xx)  Nizamettin (xx)  (Dk. 90 Furkan Çil ), Otoo (xxxx) (Dk. 90 Sedat Şahintürk), Aissati (xx), Foxi (xxx), Abdulkadir (xxx) (Dk. 65 Mehmet Boztepe xxx)
ADANASPOR: İrfan Can (x)-  Digao (xx), Didi (x), Onur (xx), Gökhan (x), Oğuz Han (x) (Dk. 58 Bahattin x), Renan (xx), Tevfik (x) (Dk. 70 Bekir x), Koman (x) (Dk. 58 Sercan x), Abdulaziz (x), Megaye (xx)
GOLLER: Dk. 16 ve Dk. 85 Otoo, Dk. 52 Abdulkadir, Dk. 90+4 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor), Dk. 27 Megaye (Pen) (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Koman, Onur (Adanaspor), Aissati (Balıkesirspor)

TFF 1. Lig\'de son 2 maçta Gaziantepspor\'u 2-0, Boluspor\'u da 4-2 yenip tırmanışa geçen Balıkesirspor Baltok, Adanaspor\'u da eli boş gönderdi: 4-1. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci devresinde gol şov yapan kırmızı-beyazlılar puanını 15\'e çıkartarak zirve yarışına ortak oldu. Adanaspor ise 14 puanda kalıp, tırmanışa geçme şansını tepti. 

16. dakikada Balıkesirspor gol perdesini açtı. Foxi\'nin pasında topla buluşan Otoo sert bir şutla kaleci İrfancan\'ı mağlup etti: 1-0. 
27. dakikada Adanaspor skoru eşitledi. Ceza sahasında Oğuz\'un topa elle müdahalesi sonucunda hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Megaye fileleri sarstı: 1-1. 
41. dakikada Tevfik seri çalımlarla ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Balıkesirspor kalecisi Vukovic gole izin vermedi. 
52. dakikada Bal-Kes bir kez daha öne geçti. Ceza sahasına sokulan Abdulkadir aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 
85. dakikada Balıkesirspor golleri üçledi. Mehmet Boztepe\'nin pasına hareketlenen Otoo kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1. 
90 +4 dakikada gol yağmuru devam etti. Üçüncü golün asistini yapan Mehmet Boztepe\'nin şutu skoru belirledi: 4-1. 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilmi DUYARBALIKESİR DHA STAT Atatürk HAKEMLER Tugay Kaan NumanoğluOlgaçMehmet YıldırımBALTOK VukovicCüneytOğuzGlumacBülentCumaliFurkanOtooDkSedatAissatiFoxiAbdulkadirMehmet BoztepeCanDidiOnurGökhan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24