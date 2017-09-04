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Spor

Balıkesirspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİRSPOR Baltok'ta 3 günlük bayram tatilinin ardından deplasmanda oynanacak Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

04 Eylül 2017 16:24

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİRSPOR Baltok\'ta 3 günlük bayram tatilinin ardından deplasmanda oynanacak Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Can Cangök henüz galibiyeti bulunmayan rakiplerini yenerek tırmanışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Başkent temsilcisinin hem güçlü bir kadroya hem de etkili bir taraftar kitlesine sahip olduğunu hatırlatan Cangök, \"Balıkesirspor gibi oynarsak, bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok\" dedi.
TFF 1\'inci Lig\'de geride kalan üç haftada bir beraberlik, bir mağlubiyet ve bir galibiyet alarak 4 puan topladıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, \"Kazandığımız son Altınordu maçı, moral açıdan bize çok şey kazandırdı. Bu moralle Ankaragücü deplasmanından puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyorum. Üst gruptan kopmamak için içeride, dışarıda maç kaybetmemek zorundayız. Her puan bizi biraz daha yukarıya taşır\" diye konuştu.

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